ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Avrupa ülkelerinden gelen gecikmeli ve temkinli açıklamalar sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Özellikle “endişeyle izliyoruz” şeklindeki mesajlar, Avrupa’nın pasif kaldığı yorumlarına neden oldu.

Saldırıların ardından Avrupa başkentlerinden itidal çağrıları yapılırken, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in gelişmeleri değerlendirmek için toplantıyı 2 Mart’a bırakması sosyal medyada alay konusu oldu.

Bazı kullanıcılar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un fotoğrafını paylaşarak, Avrupa’nın yaşanan çatışmaları ciddiye almadığını ima eden yorumlar yaptı. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nun boş salonunun paylaşıldığı bir başka gönderide ise “Avrupalı liderler İran’daki durumu izliyor” ifadeleri kullanıldı.

Hafta sonu boyunca Avrupa’dan güçlü bir tepki gelmemesi, sosyal medyada mizahi paylaşımlarla eleştirildi. Bir paylaşımda AB bayrağındaki yıldızların ortasına “derin endişeli” yazılırken, başka bir kullanıcı ise “E-postanız için teşekkürler, kayak tatilim nedeniyle ofis dışındayım” mesajıyla Avrupa yönetimlerini tiye aldı.

Öte yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırmasının, artan eleştirilerin ardından alınmış bir karar olabileceği değerlendirildi.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırı başlatmasının ardından Avrupa’dan gelen ilk açıklamalarda taraflara itidal çağrısı yapılmış, sivillerin korunması ve diplomatik çözüm vurgusu öne çıkmıştı. Daha sonra Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İrlanda da gelişmeleri “derin endişeyle” takip ettiklerini duyurmuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise İran’daki gelişmelerin ele alınacağı özel güvenlik toplantısının 2 Mart’ta yapılacağını açıklamıştı.