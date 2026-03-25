Avrupa'nın hava kirliliği listesinde Türkiye'den 5 yer var

Avrupa genelinde hava kalitesine ilişkin yayımlanan IQAir'ın 2025 Dünya Hava Kalitesi Raporu, kıta genelindeki kirlilik tablosunu çarpıcı biçimde ortaya koydu. Rapora göre, Avrupa’nın en kirli 10 kentinin yarısı Türkiye’de bulunurken, en temiz hava ise ağırlıklı olarak kuzey ülkelerinde kaydedildi.
Derleyen: Abdullah Kerzi
Kirlilikte Türkiye öne çıkıyor
43 ülkeden 2 bin 303 şehrin analiz edildiği çalışmada, birçok kentte ince parçacık madde (PM2.5) seviyelerinde artış gözlendi. Dünya Sağlık Örgütü’nün güvenli sınırı olan 5 mikrogram/metreküp seviyesinin altında kalan şehir sayısı ise yalnızca 104 ile sınırlı kaldı.
Avrupa’nın en kirli şehirleri listesinde Türkiye dikkat çekti. Iğdır, 64,4 µg/m³ seviyesindeki PM2.5 oranıyla listenin ilk sırasında yer aldı. İzmir’in Buca ilçesi 51,5 µg/m³ ile ikinci sıraya yerleşirken, Iğdır'ın Gödekli köyü dördüncü, Konya altıncı ve Düzce sekizinci sırada yer aldı.
Listede ayrıca Sırbistan’dan Novi Pazar üçüncü sırada bulunurken, Bosna Hersek’ten Prijedor, Gorazde ve Gracanica da ilk 10’da kendine yer buldu. Sırbistan’dan Cacak ise listenin son sırasında yer aldı.
Uzmanlara göre bu şehirlerdeki kirliliğin başlıca nedenleri arasında fosil yakıt kullanımı, yoğun trafik, sanayi kaynaklı emisyonlar ve kirli havayı yere yakın tutan meteorolojik koşullar öne çıkıyor.
Temiz hava kuzeyde yoğunlaştı
Öte yandan Avrupa’nın en temiz havasına sahip şehirlerinin büyük bölümü Finlandiya’da yer aldı. Utö Adası, 1,3 µg/m³ ile listenin zirvesine yerleşirken, Muonio, Kittilä, Ranua ve Nivala da ilk 10’da yer aldı.
Finlandiya’nın başarısında düşük nüfus yoğunluğu, sıkı emisyon politikaları ve yenilenebilir enerji kullanımının yüzde 54’ün üzerinde olması etkili oldu. Ülkede ayrıca hava kalitesi güvenli seviyelere en yakın şehir sayısının da en yüksek olduğu belirtildi.
Listede İzlanda’dan Sandgerdi ve Alftanes, İsveç’ten Bredkälen ve Portekiz’den Faro da en temiz hava kategorisinde öne çıkan yerler arasında yer aldı.
Sağlık riskleri artıyor
PM2.5 olarak bilinen ince parçacıklar, solunduğunda akciğerlere kadar ulaşarak kana karışabiliyor. Uzmanlar bu kirlilik türünün solunum yolu hastalıkları, kalp-damar rahatsızlıkları ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.
Yüksek kirlilik seviyelerine maruz kalan bölgelerde yaşayanların hava kalitesini anlık takip etmesi, gerekli durumlarda kapalı alanlarda kalması ve uygun koruyucu ekipman kullanması öneriliyor.