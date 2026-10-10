Avrupa'nın gözü Türk İHA'larında: İki ülke harekete geçti

HERON'A KARŞI TÜRK İHA'LARI

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Heron ailesi uzun yıllardır bazı Avrupa ülkelerinin İHA envanterlerinde yer alıyor. Türkiye ise ANKA, AKSUNGUR ve Bayraktar TB2 gibi yerli platformlarıyla uluslararası pazarda alternatif oluşturuyor.