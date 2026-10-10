Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Avrupa'nın gözü Türk İHA'larında: İki ülke harekete geçti

Avrupa'nın gözü Türk İHA'larında: İki ülke harekete geçti

Türk savunma sanayisinin Avrupa'daki yükselişi sürerken iki Avrupa ülkesinin Türk İHA sistemleriyle ilgili iş birliği yürüttüğü açıklandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin NATO içindeki rolüne ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Avrupa'nın gözü Türk İHA'larında: İki ülke harekete geçti - Resim: 1

Türk savunma sanayisinin Avrupa ülkeleriyle yaptığı iş birlikleri genişliyor. İspanya'nın HÜRJET tercihinin ardından bu kez Türk insansız hava araçları iki Avrupa ülkesinin gündemine girdi.

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Avrupa'nın gözü Türk İHA'larında: İki ülke harekete geçti - Resim: 2

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İstanbul'da düzenlenen ALFA 2026 etkinliğinde Türkiye'nin NATO içindeki savunma sanayisi ortaklıklarını değerlendirdi.

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Avrupa'nın gözü Türk İHA'larında: İki ülke harekete geçti - Resim: 3

İHRACATIN YÜZDE 56'SI NATO ÜLKELERİNE

Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında NATO ülkelerinin önemli bir paya sahip olduğunu belirten Görgün, "Savunma ve havacılık ihracatımızın yüzde 56'sını NATO ülkelerine gerçekleştiriyoruz" dedi.

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Avrupa'nın gözü Türk İHA'larında: İki ülke harekete geçti - Resim: 4

Görgün, Türkiye'nin NATO'daki konumuna ilişkin de "Büyük bir özgüvenle ifade ediyorum ki NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye, bu tasarımın merkez ülkelerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

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Avrupa'nın gözü Türk İHA'larında: İki ülke harekete geçti - Resim: 5

HERON'A KARŞI TÜRK İHA'LARI

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Heron ailesi uzun yıllardır bazı Avrupa ülkelerinin İHA envanterlerinde yer alıyor. Türkiye ise ANKA, AKSUNGUR ve Bayraktar TB2 gibi yerli platformlarıyla uluslararası pazarda alternatif oluşturuyor.

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Avrupa'nın gözü Türk İHA'larında: İki ülke harekete geçti - Resim: 6

5-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen ALFA 2026'da 28 Türk firması, altı farklı senaryoda geliştirdikleri teknolojileri sergiledi. İstanbul'daki gösterimlerden elde edilen görüntü ve veriler Kanada'nın Halifax kentindeki NATO SHINE faaliyetine canlı olarak aktarıldı. Halifax'taki programda ise 25 Türk firması üç ayrı senaryoda yer aldı.

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Avrupa'nın gözü Türk İHA'larında: İki ülke harekete geçti - Resim: 7

TÜRK İHA'LARI İÇİN MASADA OLAN İKİ ÜLKE BELLİ OLDU

Görgün'ün açıklamasına göre Türk İHA sistemleri konusunda iş birliği yürütülen iki Avrupa ülkesi İtalya ve Birleşik Krallık oldu.

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Avrupa'nın gözü Türk İHA'larında: İki ülke harekete geçti - Resim: 8

Görgün, "İHA sistemlerinde İtalya ve Birleşik Krallık'la, savaş gemisi üretiminde Portekiz ve Romanya'yla kurduğumuz işbirlikleri de bu yaklaşımın diğer güzel örnekleri olarak verilebilir" dedi.

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Avrupa'nın gözü Türk İHA'larında: İki ülke harekete geçti - Resim: 9

Türkiye ile İngiltere arasındaki çalışmalar kapsamında Kasım 2025'te TUSAŞ ile BAE Systems, insansız hava sistemleri ve ilgili teknolojiler alanında iş birliği yapmak üzere mutabakat zaptı imzalamıştı.

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