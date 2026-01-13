Kış turizm merkezlerinde çığ tehlikesi büyüyor. Avrupa'da Türkiye'den de çok sayıda ünlünün tercih ettiği kayak merkezlerinde çığ nedeniyle son bir ayda 17 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, çığ riskinin pek çok noktada “yüksek” ve “aşırı” seviyeye çıktığını belirterek tatilcilere uyarılarda bulundu. Geçen hafta sonu, Alpler’de pist dışı kayak yapanların da aralarında bulunduğu bir çığ felaketinde 8 kişi yaşamını yitirdi.

İNGİLİZ KAYAKÇI FRANSA’DA ÇIĞ ALTINDA KALDI

Fransa’da La Plagne kayak merkezinde pist dışında kayak yapan, 50’li yaşlarındaki bir İngiliz çığ altında kaldı. Sağlık görevlileri, kayak eğitmenleri ve helikopterle indirilen arama köpeğinin de yer aldığı 50’den fazla görevli, yaklaşık 50 dakika süren arama sonunda kayakçıyı karın 8 altında buldu. Kar altından çıkartılan İngiliz kayakçının yaşamını yitirdiği belirlendi.

ALPLER'DE PEŞ PEŞE FACİALAR

Fransız Alpleri’nde pazar günü üç ayrı çığ felaketi yaşandı. Le Monde gazetesine göre, Haute-Savoie bölgesindeki Vallorcine’de 32 yaşındaki bir kayak devriye görevlisi çığa kapılarak yaşamını yitirdi. Yetkililer, kayak görevlisinin kar altında kalmadığını ancak çığın şiddetiyle bir ağaca savrularak ölümcül şekilde yaralandığını bildirdi.

Courchevel’de ise çığ altında kalan bir kayakçının cansız bedeni kar altından çıkarıldı.

Val-d’Isère’de iki kayakçı çığ nedeniyle 2,5 metre kar altında kalarak yaşamını yitirdi.

Arêches-Beaufort’ta pist dışında kayak yapan bir kişi daha hayatını kaybetti.

AVUSTURYA VE İTALYA’DA CAN KAYIPLARI

Avusturya’nın Tirol eyaletinde, Weerberg Dağı’nda meydana gelen çığda bir kadın kayakçı ağır yaralı olarak kar altından çıkartıldı. Ancak kadın kayakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İtalya’nın kuzeyindeki Aosta Vadisi’nde ise Pointe de la Pierre yakınlarında çığa kapılan bir adam yaşamını yitirdi. Yetkililer, olayın kayakçıların sık kullandığı bir güzergahta meydana geldiğini açıkladı.

‘PİST DIŞI’ UYARISI

Avrupa genelinde yetkililerin defalarca 4 ve 5. seviye çığ tehlikesi uyarıları yayımlamasının ardından felaketler arka arkaya geldi.

Bölgesel yönetimler, pist dışı kayak yapılmaması ve zorunlu olmadıkça riskli yamaçlardan uzak durulması çağrısında bulundu.

Arama kurtarma ekipleri ise çığ uyarı cihazı, kürek ve temel güvenlik ekipmanları olmadan tehlikeli alanlara giren kayakçıların sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

Uzmanlara göre yağan karın, eski ve zayıf kar tabakalarının üzerine birikmesi, kayakçıların kolayca tetikleyebileceği dengesiz alanlar oluşturuyor. Dağ kurtarma yetkilileri, dağa çıkmadan önce resmi çığ bültenlerinin kontrol edilmesini, çığ güvenliği ekipmanlarının taşınmasını ve deneyimli kişilerle hareket edilmesini hayati önem taşıyan önlemler arasında gösteriyor.