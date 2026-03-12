Belçika'da çalışanların hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı başlattığı bir günlük grev nedeniyle kamu hizmetleri ve toplu taşıma aksadı, havalimanlarından gidiş yönlü seferler yapılamadı.

Belçika'daki işçi sendikalarının çağrısıyla çalışanlar, federal hükümetin sosyal harcamalarda yapacağı kesintiler ile emeklilik, prim ve ücret sisteminde planladığı değişiklikleri protesto etmek için bir günlüğüne iş bıraktı.

Grev nedeniyle ülke genelinde kamu ve özel sektör hizmetleri önemli ölçüde aksarken hayat durma noktasına geldi.

Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların da greve katılması nedeniyle gidiş yönlü uçuşların tamamı iptal edildi. Charleroi Havalimanı gidişle birlikte geliş yönlü de faaliyet gösteremedi. Brüksel Havalimanı’nda geliş yönlü seferlerin de yarıdan fazlası iptal edildi.

Brüksel'in toplu taşıma sisteminde (STIB) çalışanların da greve katılması nedeniyle şehir genelinde metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı yapılamadı.

Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanların da greve iştirak etmesiyle toplu taşımadaki kesinti ülke geneline yayıldı.

Greve çok sayıda öğretmenin de katılım göstermesiyle bazı okullarda eğitim aksadı.

Belediye çalışanlarının da destek verdiği grev nedeniyle çöp toplama ve kreş gibi çeşitli hizmetler ile idari işlemler gerçekleştirilemedi.

Ülke genelinde sağlık ve posta hizmetleri de grevden olumsuz etkilendi.