Avrupa’nın göbeğinde hayat durdu: Toplu taşıma kilitlendi, çöpler toplanmadı

Hükümetin programında, emeklilik hakkı için gereken koşulların ağırlaştırılması ve ücretlerin enflasyona göre otomatik artmasını sağlayan endeksleme sisteminde değişiklik yapılması gibi düzenlemeler öne çıkıyor. Sendikalar ise söz konusu reformların çalışanların alım gücünü azaltacağını ve çalışma koşullarını kötüleştireceğini savunuyor. Bu çerçevede Belçika'da son dönemde sık sık grev ve protestolar düzenleniyor.