Fransa'da akaryakıt istasyonlarının güncel durumunun takip edildiği sürücü bildirimlerine dayalı internet sitesine göre, kısmi kesinti yaşanan istasyon sayısı 646'ya ulaştı.

Fransa'daki istasyonların güncel durumunu gösteren ve sürücü bildirimleri ile desteklenen "penurie.mon-essence.fr" internet sitesine göre, 30 Mart’ta ülke genelinde hizmet veremeyen istasyon sayısı 32 iken bu rakam bugün itibarıyla 143’e çıktı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapandığı tarihten bu yana yaklaşık 30 bin bildirimin yapıldığı siteye göre, 503 istasyonda bazı yakıtların tedarikinde sorun yaşanıyor.

Ayrıca 30 Mart’ta 300 civarında seyreden hizmete kapalı ya da kısmi kesinti yaşanan istasyon sayısının 650'ye yaklaştığı görülüyor.

Fransa'da, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışa karşı hükümet kara yolu taşımacılığı dahil balıkçılık ve tarım sektörlerinde bu artıştan en çok etkilenen kesimler için ay başında 70 milyon avroluk yardım paketi açıklamıştı.

Bu yardımları yeterli bulmayan kara yolu taşımacılık sektörü çalışanları başta Paris olmak üzere bazı kentlerde eyleme gitme kararı almıştı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.