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Kaynak: Haber Merkezi

Avrupa'nın en yüksek Meryem Ana heykeli, Polonya'nın küçük Konotopie köyünde düzenlenen törenle ziyaretçilere kapılarını açtı. Açılış törenine eski Polonya Cumhurbaşkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Lech Walesa'nın da katılması dikkat çekti.

AVRUPA REKORUNU KIRDI

Nüfusu 150'nin altında olan Konotopie köyünde inşa edilen heykel, 55,6 metrelik yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek Meryem Ana heykeli unvanını aldı.

Açılış töreni, yüzlerce kişinin katılımıyla geleneksel müzik ve dans gösterileri eşliğinde gerçekleştirildi.

Dünyaca ünlü heykeli geride bıraktı

Yeni anıt, yüksekliğiyle Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan ve dünyanın en tanınmış yapılarından biri olan 38 metrelik Kurtarıcı İsa Heykeli'ni geride bıraktı.

Dünyanın en yüksek Meryem Ana heykeli ise 98 metre yüksekliğiyle Filipinler'de bulunuyor.

İŞ İNSANI ÇİFT YAPTIRDI

Heykel, Konotopie yakınlarında yaşayan Polonyalı iş insanı Roman Karkosik ile eşi Grazyna Karkosik tarafından yaptırıldı.

Çift, anıtın Tanrı'ya duydukları şükranın bir simgesi olduğunu belirtirken, Grazyna Karkosik yaptığı açıklamada, "Heykel tüm insanlar için olacak. Onu görmeye gelen herkes yalnızca Tanrı hakkında değil, kendi hayatı üzerine de daha derin düşünecek." ifadelerini kullandı.

TURİZM MERKEZİ OLMASI BEKLENİYOR

Açılış törenine katılan eski Cumhurbaşkanı Lech Walesa da programda ön sıralarda yer aldı.

Yerel yetkililer ise Avrupa'nın en yüksek Meryem Ana heykelinin kısa sürede önemli bir ziyaret noktası ve turizm merkezi haline gelmesini beklediklerini ifade etti.