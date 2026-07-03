Avrupa'nın en ucuz hibrit otomobili geldi: İşte Türkiye pazarı öncesi Avrupa fiyatı

Geleneksel benzinli versiyonlara göre çok daha zengin bir standart donanım listesiyle gelen hibrit Sandero, Expression donanım seviyesiyle açılış yapıyor. Bu pakette; klima, hız sabitleyici, arka park sensörleri, 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma sistemi ve sürücü yorgunluk tespit sistemi standart olarak yer alıyor. Stepway versiyonunda ise geri görüş kamerası da standart donanıma ekleniyor.