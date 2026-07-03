Avrupa'nın en ucuz hibrit otomobili geldi: İşte Türkiye pazarı öncesi Avrupa fiyatı

Yeni Dacia Sandero Hybrid, 1.8 litrelik dört silindirli benzinli motor, iki adet elektrik motoru ve 1.4 kWh kapasiteli bataryadan güç alıyor. Markanın Duster ve Bigster modellerinde de görev yapan bu tam hibrit sistem, toplamda 155 beygir güç üreterek Sandero tarihinin en güçlü seçeneği olarak öne çıkıyor.
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Avrupa pazarının en çok tercih edilen modellerinden Dacia Sandero, serisinin ilk hibrit motor seçeneği olan "Hybrid 155" versiyonunu tanıttı. Yeni Dacia Sandero hibrit, 100 kilometrede ortalama 4,2 litrelik yakıt tüketimi, 155 beygirlik motor gücü ve zengin standart donanım paketleriyle dikkat çektiKaynak: Haber Merkezi
Gelişmiş otomatik şanzıman verimliliği, rejeneratif frenleme sistemi ve bataryanın yüksek enerji geri kazanım yeteneği sayesinde araç, şehir içi sürüşlerinin yüzde 80'e varan bölümünü tamamen elektrikli modda gerçekleştirebiliyor.
İlk kalkışları her zaman yüzde 100 elektrikli modda yapan model, eş değer benzinli motorlara oranla yakıt tüketiminde yüzde 40'a varan bir tasarruf sağlıyor. Aracın ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 4,2 litre, karbondioksit emisyonu ise 96-100 g/km olarak açıklandı.
Sandero’nun yeni hibrit motor seçeneği, hem standart hatchback hem de crossover esintileri taşıyan Stepway gövde tipleriyle satın alınabilecek. Avrupa’nın en erişilebilir hibrit otomobillerinden biri olmayı hedefleyen modelin fiyat listesi de netleşti:
Sandero Hybrid 155: 19.900 avro
Sandero Stepway Hybrid 155: 21.400 avro
Extreme Paket (Stepway): 22.400 avro
Fransa'da Sandero Stepway Hybrid 155 için sipariş alımları 1 Temmuz 2026 itibarıyla başlarken, standart gövde tipine sahip versiyonun da temmuz ayı içerisinde siparişe açılması planlanıyor.
Geleneksel benzinli versiyonlara göre çok daha zengin bir standart donanım listesiyle gelen hibrit Sandero, Expression donanım seviyesiyle açılış yapıyor. Bu pakette; klima, hız sabitleyici, arka park sensörleri, 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma sistemi ve sürücü yorgunluk tespit sistemi standart olarak yer alıyor. Stepway versiyonunda ise geri görüş kamerası da standart donanıma ekleniyor.
Daha üst seviyede yer alan Extreme paketinde ise 7 inçlik dijital gösterge paneli, otomatik klima, ön park sensörleri, kör nokta uyarı sistemi ve 16 inçlik alaşım jantlar gibi konfor ile güvenlik odaklı donanımlar müşterilere sunuluyor.