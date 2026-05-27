Portekiz'in güneybatısındaki Costa Vicentina kıyısında yer alan Praia de Monte Clerigo, 'gösterişten uzak bir lüks' arayanların adresi. Doğal park sınırları içindeki plaj, sakin atmosferi ve yürüyüş parkurlarıyla zirvede.
Avrupa'nın en iyi plajları 2026 listesi: Antalya Kaputaş ilk 10'da!
European Best Destinations, seyahatseverlerin oylarıyla belirlenen "Avrupa'nın En İyi Plajları 2026" listesini açıkladı. Türkiye'nin gururu Antalya Kaputaş Plajı, doğal güzelliği ve turkuaz sularıyla listede kendine yer buldu.
1. Praia de Monte Clerigo (Portekiz)
2. Voutoumi Plajı (Antipaksos Adası, Yunanistan)
İnce beyaz çakılları, kristal berraklığındaki suları ve çevresini saran yeşil tepeleri sayesinde Voutoumi, 'Avrupa’nın en güzel plajı' unvanına sahip. Küçük bir adada saklı bu cennet, turkuazın en saf halini sunuyor.
3. Fteri Plajı (Kefalonya, Yunanistan)
Kefalonya adasının bu gizli hazinesi, dik kireçtaşı kayalıkları ve dramatik manzarasıyla ünlü. Fteri, sadece tekneyle veya zorlu bir yürüyüşle ulaşılabilmesine rağmen, bu izolasyon onun el değmemiş güzelliğini korumasını sağlıyor.
4. Elafonisi Plajı (Girit, Yunanistan)
Girit'in güneybatısındaki Elafonisi, sığ turkuaz suları ve nadir görülen pembe kumuyla masalsı bir görünüme sahip. Kıyıya yakın küçük adacıklar, burayı özellikle çocuklu aileler için güvenli ve popüler bir destinasyon haline getiriyor.
5. Bogliasco Plajı (İtalya)
Cenova yakınlarındaki Bogliasco, renkli evlerin süslediği dik kayalıkların eteğine kurulmuş küçük, karakteristik bir İtalyan balıkçı kasabası. Plaj, kristal denizi ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerine otantik bir deneyim sunuyor.
6. Cala Mesquida Plajı (Mallorca, İspanya)
Mayorka'nın kuzeydoğusundaki Cala Mesquida, ince kumlu plajı ve koruma altındaki kumul sistemiyle tanınıyor. Turkuaz denizi ve rüzgarlı günlerde dalga sörfü için uygun yapısıyla hem dinlenmek hem de su sporları yapmak isteyenleri cezbediyor.
7. Kvalvika Plajı (Lofoten Adaları, Norveç)
Norveç'in Lofoten takımadalarında bulunan Kvalvika, dramatik dağ manzaraları ve turkuaz deniziyle bilinen, izole ve vahşi bir plaj. Sadece yürüyerek ulaşılabilen bu doğa harikası, macera tutkunları ve fotoğrafçılar için eşsiz bir kaçış noktası.
8. Rovinia Plajı (Korfu, Yunanistan)
Korfu adasının batı kıyısındaki Rovinia, sadece tekneyle veya patika bir yoldan ulaşılabilen gizli bir koy. Egzotik bitki örtüsü, kireçtaşı kayalıkları ve mağaralarıyla çevrili olan plaj, kristal berraklığındaki turkuaz deniziyle ziyaretçilerine huzurlu bir atmosfer sunuyor.
9. Kaputaş Plajı (Antalya, Türkiye)
Antalya'nın Kaş ve Kalkan ilçeleri arasında bulunan Kaputaş Plajı, kanyonun denize ulaştığı noktadaki konumu, turkuazın en çarpıcı tonlarını barındıran denizi ve yeraltı sularının süzülmesiyle oluşan serinliğiyle dünyanın en iyi plajları arasında gösteriliyor.
10. Paleokastritsa Plajı (Korfu, Yunanistan)
Korfu adasındaki Paleokastritsa, altı güzel koyu, zümrüt yeşili denizi ve çevresindeki dik, narenciye ve zeytin ağaçlarıyla kaplı tepeleriyle ünlü. Bölgedeki manastır ve mağaralar da Paleokastritsa'yı hem doğal hem de kültürel açıdan zengin bir destinasyon kılıyor.