Avrupa’nın en güzel aile rotaları The Guardian’da: İşte bütçe dostu yerler

Fransa Alpleri’nde ücretsiz dağ kulübesi

Fransa’nın Savoie bölgesindeki Cabane de Varlossière, Alpler’in en çarpıcı dağ kulübelerinden biri kabul ediliyor. Eski bir çoban kulübesinin restore edilmesiyle oluşturulan bu küçük sığınak, kayalık zirvelerle çevrili bir vadide konumlanıyor.

Kulübede dört kişilik ranza ve odun sobası mevcut; ancak ziyaretçilerin yatak takımı, yiyecek ve pişirme malzemelerini yanlarında getirmesi gerekiyor.Ulaşım Saint-Martin-de-Belleville kasabasından başlıyor. İki saatlik yürüyüşle Gittamelon sığınağına varılıyor. İsterseniz burada konaklayabilir ya da bir saat daha yürüyerek Varlossière’e ulaşabilirsiniz.Konaklama ücretsiz; rehberli aktiviteler içinse kişi başı yaklaşık 25 euro ödeniyor.