Deniz kanosuyla Yunan adaları arasında kürek çekmekten Slovenya’da bisiklet turlarına, Lüksemburg’da packrafting keyfinden İspanya’da güneş tutulmasını izlemeye kadar, Avrupa’da çocuklarınızla doğanın kucağında uygun fiyatlı unutulmaz tatiller mümkün.
Avrupa’nın en güzel aile rotaları The Guardian’da: Avrupa’nın bütçe dostu yerleri hangileri?
Çocuklarınızla doğada macera dolu, bütçe dostu tatil mi arıyorsunuz? Yunan adalarından Alpler’e, packrafting’den güneş tutulmasına kadar Avrupa’nın en güzel aile rotaları The Guardian’da yayınlandı.Hava Arabacılar
Avrupa’da çocuklu aileler için doğayla iç içe, yüksek masraf gerektirmeyen pek çok macera rotası var. Yunan adalarında deniz kanosu gezisinden Slovenya’da bisiklet tatiline, Almanya’da orman kamplarından İsveç’te ıssız ada kaçamağına kadar uzanan seçenekler, hem doğayla bağ kurmak hem de çocukları açık hava etkinliklerine alıştırmak isteyenler için ideal alternatifler sunuyor.
The Guardian’ın derlediği, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden öne çıkan uygun fiyatlı doğa maceraları şöyle:
Yunanistan’da deniz kanosuyla ada turu
Yunanistan, aileler için sayısız ekonomik doğa tatili imkânı barındırıyor. Daha sakin ama gençler için biraz heyecanlı bir deneyim arayanlara deniz kanosuyla ada gezisi tavsiye ediliyor.Turizm firmalarının yaz döneminde düzenlediği üç gün iki gecelik turlar, Lefkada adasındaki Nidri’den başlıyor. Katılımcılar Skorpios’u geçerek Meganisi’ye kürek çekiyor ve Lakka’da kamp kuruyor. Ertesi gün Mikros Gialos’a varılıyor, ikinci gece yıldızların altında geçiriliyor.Günde ortalama altı saat kürek çekilen parkurda yüzme molaları, barbekü keyfi ve deniz mağaralarına kısa keşif gezileri de yer alıyor.
Fransa Alpleri’nde ücretsiz dağ kulübesi
Fransa’nın Savoie bölgesindeki Cabane de Varlossière, Alpler’in en çarpıcı dağ kulübelerinden biri kabul ediliyor. Eski bir çoban kulübesinin restore edilmesiyle oluşturulan bu küçük sığınak, kayalık zirvelerle çevrili bir vadide konumlanıyor.
Kulübede dört kişilik ranza ve odun sobası mevcut; ancak ziyaretçilerin yatak takımı, yiyecek ve pişirme malzemelerini yanlarında getirmesi gerekiyor.Ulaşım Saint-Martin-de-Belleville kasabasından başlıyor. İki saatlik yürüyüşle Gittamelon sığınağına varılıyor. İsterseniz burada konaklayabilir ya da bir saat daha yürüyerek Varlossière’e ulaşabilirsiniz.Konaklama ücretsiz; rehberli aktiviteler içinse kişi başı yaklaşık 25 euro ödeniyor.
Almanya’da Kara Orman’da doğa kampı
Almanya’nın meşhur Kara Orman bölgesinde yakın zamana dek vahşi kamp yasaktı. 2017’de başlayan Trekking Schwarzwald projesiyle kontrollü doğa kampları oluşturuldu.Mayıs-ekim döneminde rezervasyonlu 21 kamp alanı var. Her alanda üç çadır kapasitesi, ateş çukuru ve kompost tuvalet bulunuyor.İspanya’da güneş tutulmasını izlemek 12 Ağustos’taki güneş tutulması için Avrupa’nın karanlık gökyüzü alanlarında çoğu yer şimdiden dolu.
Yine de bazı tesislerde boşluklar mevcut.Serranía de Cuenca ile Alto Tajo doğal parkları arasındaki karst kaya oluşumları, tutulmayı izlemek için harika seyir noktaları oluşturuyor.Tutulma haftasında dört kişilik konaklama fiyatları yaklaşık 1.050 eurodan başlıyor.
Slovenya’da bisiklet ve doğa tatili
Slovenya’nın batısındaki Soča Vadisi’nde bazı oteller özellikle bisiklet meraklısı ailelere yönelik tasarlanmış.Ormanlar ve dağlarla çevrili bölgede rafting, kano, zipline ve şelale yürüyüşleri de yapılabiliyor. Otelde bisiklet kiralama, tamir atölyesi ve güvenli depolama mevcut.Dört kişilik daire gecelik 150 eurodan başlıyor.
Lüksemburg ve Almanya’da packrafting Packrafting, yürüyüşü şişme botla kürek çekmeyle birleştiren doğa sporu. Lüksemburg-Almanya sınırındaki iki günlük rehberli turlarda hem yürüyüş hem nehir kürek çekiliyor.
Rota Mëllerdall Jeoparkı’nın ormanları ve kumtaşı kayalıklarından başlıyor. Gece kamp yapılıyor, ertesi gün Sauer Nehri’nde kürek çekilip South Eifel doğa parkında yürüyüşle tamamlanıyor.Yaş sınırı yok; ancak en az 140 cm boy ve sırt çantası taşıma şartı aranıyor.Kişi başı fiyatlar 135 eurodan başlıyor.İtalya’da “yavaş kamp” deneyimi
Abruzzo’daki Rocca di Sotto kamp alanı, doğayı seven ama kamp konusunda tereddütlü aileler için konforlu bir seçenek.Pescara’ya yaklaşık bir saat mesafedeki çiftlik kampında zeytin ve meyve ağaçları arasında 17 kamp alanı var.
Önceden kurulmuş çadırlar ve küçük ahşap kulübeler kiralanabiliyor.Ziyaretçiler kampın sebze bahçesi ve tavuklarından ürünlerle yemek yapabiliyor, dağlarda yürüyüşe çıkabiliyor veya Gran Sasso ve Laga Dağları Milli Parkı’ndaki Campo Imperatore platosunu gezebiliyor.Dört kişilik aileler için gecelik kamp alanı 32 eurodan başlıyor.
İsveç’te ıssız ada deneyimi
Stockholm yakınlarındaki Nåttarö adasındaki basit ahşap kulübeler, şehirden uzaklaşmak isteyen aileler için mükemmel bir kaçış noktası.Araba olmayan ada, İsveç’in ilk deniz doğa rezervlerinden. Stockholm’den bir saat trenle Nynäshamn’a, oradan feribotla adaya ulaşılıyor.Adada restoran, küçük market ve sauna var. Yürüyüş, beyaz kumlu plajlarda yüzme veya bisiklet kiralayarak ada keşfi yapılabiliyor.Dört kişilik kulübe gecelik yaklaşık 84 sterlin.
Karadağ’da eski sınır karakolunda konaklama
Karadağ’daki Komovi Doğa Parkı’ndaki Hostel Mojan, eski askeri sınır karakolunun dönüştürülmesiyle yaratılmış bir dağ konukevi.Tek kişilikten beş kişiliğe kadar oda seçenekleri var. Yerel prosciutto, bal ve mısır unu kačamak gibi geleneksel yemekler sunuluyor. Bölge yürüyüş, bisiklet ve gölde yüzme için uygun. Tesiste futbol ve basketbol sahası da bulunuyor.