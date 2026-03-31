İNGİLTERE: 1.62 MİLYAR EURO
Avrupa'nın en değerli milli takım kadroları belli oldu: Türkiye kaçıncı?
Avrupa'nın en değerli milli takım kadroları belli oldu. Türkiye ilk 10'da yer aldı. Mart 2026'da ülkelerinin aday kadrolarına çağrılan futbolcuların Transfermarkt piyasa değerlerine göre en değerli milli takımlar şöyle...
FRANSA: 1.36 MİLYAR EURO
İSPANYA: 1.31 MİLYAR EURO
PORTEKİZ: 865 MİLYON EURO
İTALYA: 834 MİLYON EURO
ALMANYA:ç 774 MİLYON EURO
HOLLANDA: 766 MİLYON EURO
BELÇİKA: 534 MİLYON EURO
NORVEÇ: 504 MİLYON EURO
TÜRKİYE: 440 MİLYON EURO
