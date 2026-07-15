Avrupa’nın borç haritası şaşırttı: Zirvedeki ülke “Yok artık” dedirtti

Avrupa'da kamu borçlarının gölgesinde kalan özel sektör borçluluğu, Eurostat'ın son raporuyla yeniden mercek altına alındı. Avrupa Birliği genelinde şirket borçlarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ortalama yüzde 70,1 olarak kayıtlara geçerken; 7 üye ülke, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen yüzde 85'lik kritik sınırın üzerine çıktı.
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Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği'nde şirket borçlarının GSYH'ye oranı yüzde 70,1 olurken, 7 ülke kritik eşiği aştı. Borçların en yüksek yerler listesinde şaşırtıcı ülkeler yer aldı.Kaynak: Haber Merkezi
Ancak uzmanlar, borç yükünün arkasındaki dinamiklerin ülkeden ülkeye ciddi farklılıklar gösterdiğine dikkat çekiyor. Listenin en üst sıralarında yer alan Lüksemburg, Hollanda, Kıbrıs ve Belçika gibi ülkelerdeki yüksek borçluluk oranları, yerel şirketlerin finansal darboğazda olmasından kaynaklanmıyor.
Küresel finans merkezi konumundaki bu ülkelerde faaliyet gösteren uluslararası devler, grup içi fonlama ve küresel yatırımlarını bu merkezler üzerinden yönetiyor. Dolayısıyla kağıt üzerindeki yüksek borç stoku, yerel ekonominin kırılganlığından ziyade küresel sermaye hareketlerini yansıtıyor.
Avrupa'da şirket borçlarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranla en yüksek olduğu ülkelerin başında yüzde 251,1 ile Lüksemburg geliyor. Lüksemburg'u yüzde 115,4 ile Danimarka ve yüzde 108,6 ile İsveç takip ediyor.
Listenin dördüncü sırasında yüzde 107,3 oranıyla Kıbrıs yer alırken, hemen ardından yüzde 106,3 ile Hollanda geliyor. Listenin son iki sırasını ise yüzde 91,6 borç oranıyla Fransa ve yüzde 90,6 ile Belçika paylaşıyor.
Diğer taraftan Fransa, listedeki büyük ekonomiler arasında gerçek borçluluk oranıyla öne çıkıyor. Fransa Merkez Bankası da ülkedeki şirketlerin borç seviyesinin Euro Bölgesi ortalamasını aştığını ve artan finansman maliyetlerinin şirketler üzerinde baskı yarattığını doğruluyor.
İsveç'te ise borç yükünün merkezinde ticari gayrimenkul sektörü yer alıyor. Geçmişteki düşük faiz ortamında hızla borçlanan emlak firmaları, yükselen faiz oranlarıyla birlikte kırılgan bir döneme girdi. Danimarka'da ise Novo Nordisk, DSV, Carlsberg ve Ørsted gibi küresel ölçekli dev şirketlerin uluslararası tahvil piyasalarından fon sağlaması borç oranı ürkütücü seviyelere ulaştırdı.
Araştırmanın en şaşırtıcı sonuçlarından biri ise İtalya ve Yunanistan'da görüldü. Kamu borcu denildiğinde Avrupa'da ilk akla gelen bu iki ülkede, özel sektör borçluluk oranları sırasıyla yüzde 55,1 ve yüzde 58,6 ile AB ortalamasının oldukça altında kaldı. Bu durum, söz konusu ülkelerdeki borç yükünün özel sektörde değil, kamu kesiminde yoğunlaştığını bir kez daha tescilledi.
(Dünya gazetesi)