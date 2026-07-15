Avrupa’nın borç haritası şaşırttı: Zirvedeki ülke “Yok artık” dedirtti

Araştırmanın en şaşırtıcı sonuçlarından biri ise İtalya ve Yunanistan'da görüldü. Kamu borcu denildiğinde Avrupa'da ilk akla gelen bu iki ülkede, özel sektör borçluluk oranları sırasıyla yüzde 55,1 ve yüzde 58,6 ile AB ortalamasının oldukça altında kaldı. Bu durum, söz konusu ülkelerdeki borç yükünün özel sektörde değil, kamu kesiminde yoğunlaştığını bir kez daha tescilledi.

(Dünya gazetesi)