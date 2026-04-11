Avrupa fintech ekosisteminin dev ismi Revolut, Türkiye pazarına giriş yapmak için somut bir adım atarak mobil uygulamasını yerel mağazalarda (App Store ve Google Play) erişime açtı. 75 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan şirket, Türkiye stratejisinde sona yaklaşıyor gibi görünüyor.

BEKLEME LİSTESİ DÖNEMİ BAŞLADI

Şu an için uygulama indirilebilse de tüm bankacılık fonksiyonları aktif değil. Kullanıcılar sisteme giriş yaptıklarında bir bekleme listesine yönlendiriliyor. Bu durum, Revolut’un operasyonel altyapısını test ettiğini ve kademeli bir açılış yapacağını gösteriyor. Dikkat çekici bir diğer nokta ise şirketin Hindistan’daki gibi yerel bir uygulama yerine, küresel platformu üzerinden hizmet vermeyi tercih etmesi.

LİSANS SORUNUNA "SATIN ALMA" ÇÖZÜMÜ

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Revolut’un Türkiye’de mevduat kabul edebilen tam kapsamlı bir dijital banka olarak faaliyet gösterebilmesi için BDDK’dan gerekli izinleri alması şart. Şirket, sıfırdan bir lisans süreciyle vakit kaybetmek yerine, halihazırda dijital bankacılık faaliyet izni bulunan FUPS’ı satın almayı planlıyor.

2024 yılının son çeyreğinde faaliyet iznini alan FUPS, Revolut için hazır bir altyapı sunuyor. Satın alma girişimi gerçekleşirse, işlemin tamamlanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) onayı gerekecek. Uluslararası kaynaklar, Revolut’un Türkiye operasyonlarını yönetecek çekirdek kadroyu çoktan oluşturduğunu belirtiyor.

75 MİLYAR DOLARLIK DEV: REVOLUT NEDİR?

2015 yılında Nik Storonsky ve Vlad Yatsenko tarafından kurulan Londra merkezli girişim, bugün 40’tan fazla ülkede 70 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.