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Kaynak: AA

Avrupa'nın beş büyük liginde yeni sezon 14 Ağustos'tan itibaren iki haftalık süreç içerisinde birer birer başlayacak.

İLK DÜDÜK İSPANYA'DA ÇALACAK

Avrupa'nın beş büyük ligi arasında 2026-27 sezonunu ilk açacak ülke İspanya olacak.

La Liga'da yeni sezon 14-16 Ağustos hafta sonunda başlayacak.

Şampiyonluk yarışında Barcelona ve Real Madrid yine favoriler arasında gösterilirken, Atletico Madrid de iki devin arasına girmeye çalışacak.

Sezonun ilk El Clasico'sunda Barcelona, 25 Ekim'de Real Madrid'i ağırlayacak. İki takım arasındaki ikinci lig karşılaşması ise 9 Mayıs'ta Madrid'de oynanacak.

PREMIER LİG 21 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun perdesi 21 Ağustos Cuma günü açılacak.

Son şampiyon Arsenal, açılış karşılaşmasında Emirates Stadyumu'nda Premier Lig'e yükselen Coventry City'yi konuk edecek.

Manchester City ise sezona Bournemouth karşılaşmasıyla başlayacak.

İngiltere'deki 38 maçlık maratonun 30 Mayıs 2027'de tamamlanması planlanıyor.

Arsenal yeni sezonda şampiyonluğunu korumaya çalışırken Manchester City, Liverpool, Chelsea ve Manchester United da zirve yarışının öne çıkan takımları arasında olacak.

INTER SCUDETTO'YU KORUMAYA ÇALIŞACAK

İtalya Serie A'da 2026-27 sezonu 22-23 Ağustos hafta sonunda başlayacak.

Son şampiyon Inter, ilk karşılaşmasını 22 Ağustos'ta kendi sahasında lige yükselen Monza'ya karşı oynayacak.

Milano temsilcisi Scudetto'yu korumaya çalışırken Napoli, Juventus ve Milan da şampiyonluk mücadelesinin önemli aktörleri olacak.

Serie A sezonunun 30 Mayıs 2027'de sona ermesi planlanıyor.

FRANSA'DA FAVORİ YİNE PSG

Ligue 1'de yeni sezon 21-23 Ağustos hafta sonunda başlayacak.

Paris Saint-Germain bir kez daha şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak sezona girerken Marsilya ve Monaco başta olmak üzere rakipleri Paris ekibiyle arasındaki farkı kapatmaya çalışacak.

Dünya Kupası nedeniyle hazırlıklarına temmuz ayının sonlarında başlayan PSG'yi ağustos ayında yoğun bir fikstür bekliyor.

Fransa'da sezonun 29 Mayıs 2027'de tamamlanması planlanıyor.

EN GEÇ BUNDESLIGA BAŞLAYACAK

Avrupa'nın beş büyük ligi içerisinde yeni sezonu en geç Bundesliga açacak.

Almanya'da 2026-27 sezonu, Dünya Kupası'nın takvim üzerindeki etkisi nedeniyle 28 Ağustos'ta başlayacak.

Son şampiyon Bayern Münih, açılış karşılaşmasında Allianz Arena'da VfB Stuttgart'ı ağırlayacak.

Bundesliga kulüplerinin büyük bölümü ise ligden önce resmi maçlarına çıkacak. Almanya Kupası'nın ilk turunun 21-24 Ağustos tarihleri arasında oynanması planlanıyor.

Bundesliga'da sezon 22 Mayıs 2027'de tamamlanacak.

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİ'NDE YENİ SEZON BAŞLANGIÇ TARİHLERİ

La Liga: 14-16 Ağustos 2026

Premier Lig: 21 Ağustos 2026

Ligue 1: 21-23 Ağustos 2026

Serie A: 22-23 Ağustos 2026

Bundesliga: 28 Ağustos 2026