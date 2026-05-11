Avrupa'nın 5 büyük liginde en uzun yenilmezlik serileri: Zirvede sürpriz takım

8. INTER (8 maç)
Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter 8 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.
7. NOTTINGHAM FOREST (8 maç)
Vitor Pereira'nın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından çıkış yakalayan Nottingham Forest'ın da Inter ile birlikte 8 maç yenilmezlik serisi bulunuyor.
6. JUVENTUS (10 maç)
Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus listede yer alan ikinci İtalyan kulübü olarak dikkat çekiyor.
Kenan Yıldız'ın 10 numaralı formayı terlettiği Torino ekibi 10 maçlık yenilmezlik serisiyle sezonun son bölümünde istikrarlı bir form grafiği çiziyor.
5. BARCELONA (11 maç)
La Liga'da tarihinde bir ilki başararak El Clasico'da Real Madrid'i yenip şampiyonluğunu ilan eden Barcelona'nın 11 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.
4. LILLE (13 maç)
13 maçtır yenilmeyen Lille listede yer alan tek Fransız kulübü.
Performansıyla adından söz ettiren milli kaleci Berke Özer'in bu istatistikte önemli bir payı bulunuyor.
3. MANCHESTER CITY (13 maç)
İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile şampiyonluk yarışı veren Manchester City sezonun son bölümünde 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak zirve iddiasını sürdürüyor.
2. BAYERN MUNIH (14 maç)
Bu sezon istatistikleri altüst ederek Bundesliga'da erken bir şekilde şampiyonluğunu ilan eden Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Munih buna rağmen dizginleri elden bırakmıyor.
1. BOURNEMOUTH (16 maç)
Milli oyuncu Enes Ünal şansız sakatlıklar nedeniyle çok fazla forma şansı bulamasa da Andoni Iraola'nın son senesinde Bournemouth'un bileği bükülmüyor.
İngiliz ekibi, Avrupa'nın 5 büyük liginde güncel olarak en uzun yenilmezlik serisinin sahibi unvanını koruyor.