Avrupa Şehirler Birliği (Eurocities) ve B40 Balkan Şehirleri Ağı üyesi Avrupalı belediye başkanları, tutuklanmasından sonra görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla görüşmek için Silivri’ye bir ziyaret gerçekleştirmek istedi.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞME TALEBİ REDDEDİLDİ

Konuk heyetin, İmamoğlu ile cezaevinde görüşme talebi, Adalet Bakanlığı tarafından, ikinci kez kabul edilmedi.

Aralarında Eurocities Başkanı ve Gent (Belçika) Belediye Başkanı Mathias de Clercq ile İmamoğlu’nun öncülüğünde kurulan B40 Ağı’nın dönem Başkanı ve Zagreb (Hırvatistan) Belediye Başkanı Tomislav Tomašević, Oslo’ya (Norveç) hükümet eden Belediye Başkanı Eirik Lae Solberg, Arezzo (İtalya) Belediye Başkanı Alessandro Ghinelli ve Paris (Fransa) Belediye Başkan Yardımcısı Jean-Luc Romero’nun bulunduğu 12 kişilik heyet, İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesinde ağırlandı.

İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da İBB Başkanvekili Nuri Aslan tarafından misafir edilen heyetle bir araya geldi.

İMAMOĞLU’NUN SİLİVRİ’DEN GÖNDERDİĞİ MESAJ OKUNDU

Ekrem İmamoğlu, heyete hitaben cezaevinden gönderdiği mektubunda şu sözleri sarf etti,

"Değerli belediye başkanı dostlarım; Sayın Eurocities ve B40 temsilcileri, değerli basın mensupları, kıymetli İstanbullular… Bugün aranızda bulunamıyorum. Bunun nedeni, ülkemde hukukun siyasete mahkûm edilerek, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin rafa kaldırılmış olmasıdır. Bununla birlikte, İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olarak, bu kente hizmet etme iradem de demokrasiye olan inancım da ülkem için daha iyi bir gelecek umudum da sapasağlam yerinde duruyor. Öncelikle, İstanbul’a gelerek dayanışma gösteren Eurocities ve B40 heyetlerine yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin buradaki varlığı, dayanışmamızın, sınırları aşan ortak vicdanımızın, halk iradesine ve şehirlerin onuruna sahip çıkılmasının önemli bir göstergesidir.

Biz, seçildiğimiz günden beri, İstanbul’da ideolojik sloganlar değil, hizmet ürettik. Bugüne kadar ulaşım, yoksulluk, barınma, çevre, afet riski, göç, eşitsizlik konularında ve aynı zamanda demokrasi, kültür ve kalkınma alanlarında daha iyi hizmet vermek için önemli adımlar attık. Bu hizmetlerimizi halkımız için özveriyle yaptık. Biliyorum ki sizler de kendi şehirlerinizde aynı anlayışla çalışıyorsunuz. Bana layık gördüğünüz ‘Fahri Hemşehrilik’ için Paris Belediye Başkanı’na ve Paris halkına gönülden teşekkür ediyorum. Bu kararınız, bir dayanışma ve ilke beyanıdır. Aynı zamanda İstanbul halkının demokratik tercihine ve seçilmiş yerel yönetime duyulan saygının ifadesidir. Biz; hukukun üstünlüğü, adil ve tutuksuz yargılanma, seçilmişlerin görevini özgürce yapabilmesi ve vatandaşın iradesine saygı istiyoruz. Bu evrensel değerler bizleri birbirimize bağlıyor. Dayanışmanız bana, ama asıl önemlisi İstanbullulara güç veriyor.

Bu şehir, tarih boyunca çok şey gördü. Zor zamanlar gördü, baskılar gördü, adaletsizlikler gördü. Ama her seferinde, insanları birbirine bağlayan o büyük şehir aklıyla, dayanışmayla yeniden ayağa kalktı. Ben buradan bir kez daha sizlere ve tüm İstanbul halkına sesleniyorum. İstanbul için çalışmaya, Türkiye’de demokrasinin güçlenmesi için umut üretmeye devam edeceğiz. Çünkü biz, siyaseti bir kavga değil, bir hizmet olarak görüyoruz. Biz, geleceği korkuyla değil, cesaretle kurmak istiyoruz. Bugün burada bulunan tüm misafirlerimize, Eurocities ve B40 ailesine, şehirlerinizde bu değerleri savunan herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Şehirler birlikte durdukça, demokrasi de ayakta kalacaktır."

"DEMOKRASİ TÜRKİYE'DE EROZYONA UĞRUYOR"

Öte yandan Eurocities Başkanı ve Gent Belediye Başkanı Mathias de Clercq, özetle şunları söyledi:

"Demokrasi değerlerini savunan değerli arkadaşlarımız; sizlere içtenlikle teşekkür etmek istiyoruz. Ve Dilek Hanım'a da eşinin sesini duyurmaya devam ettiği, sergilediği cesaret ve eşi özgür olmasa da onu burada layıkıyla temsil ettiği için teşekkür ediyoruz. Kendisinin yürüttüğü işler, hepimize ilham olmaya devam ediyor. Eşinize olan desteğimizin bir nişanesi olarak; size Gent Ejderhamızı, yani şehrimizin en yüksek binası olan Gent Çan Kulesi’nin tepesinde bulunan, şehrimizin ayrıcalıklarının ve özgürlüklerinin simgesi olan ejderhanın bir kopyasını takdim etmek isterim. Bu simge, demokrasiyi ve özgürlüğü temsil etmektedir. Tüm belediye başkanlarına da zaman ayırıp, bu buluşmaya katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde, pek çok gerçeği acı bir şekilde yaşadık. Bir mevkidaşımız olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu an hapiste. Üstelik bir suç işlediği için değil; demokratik bir ülkede, demokratik bir Avrupa'da özgür bir hayatın mümkün olduğunu gösterdiği için hapiste. Yerel liderliğin, otoriter kontrole karşı güçlü bir alternatif olduğunu gösterdiği için hapiste.

“Ne yazık ki Ekrem Bey yalnız değil; başka belediye başkanları da Bulgaristan’da ve Macaristan'da benzer bir durumla karşı karşıyalar. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu yargılanıyor olması ve diğer seçilmiş belediye başkanlarının bu muameleye maruz kalması, çok ağır şartlar altında devam ediyor. Biz, Avrupalı belediye başkanları olarak, bu uygulamanın birçok uluslararası insan hakları mevzuatına aykırı olduğunu görüyoruz. Burada hem seçilme hakkı hem de kendilerini seçen insanların seçme hakkı aslında ihlal edilmiş oluyor. Biz belediye başkanları olarak, açık ve net bir şekilde bu mesajı yaymalıyız. Demokrasinin Türkiye'de erozyona uğruyor olması, hepimiz için bir uyarı niteliğinde olmalıdır. Bizim bugün Ekrem Bey'i ziyaret etme talebimiz vardı; ancak hükümetten bu talebimize herhangi bir yanıt alamadık. Saat 17.00’de oraya gideceğiz. Kendisini görebilirsek çok güzel olurdu; ancak göremezsek de Dilek Hanım'la görüştüğümüz üzere; Ekrem Bey'in liderliğinin geçmişte, günümüzde ve gelecekte hepimize ilham vermeye devam edeceğini, bizim için bir ivme kaynağı olduğunu, bizi harekete geçirdiğini ve demokratları harekete geçirecek bir cesaret sergilediğini Dilek Hanım'a ilettik.”