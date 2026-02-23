Türkiye'deki yüksek enflasyon, milyonlarca yurttaşın tatil planlarını yurt dışına kaydırmasına sebep oldu. Yurt dışı isteğinin yükselişiyle beraber Schengen vizesi başvurularında daha önce görülmemiş bir yoğunluk meydana geliyor. Fakat bu talep yükselişi, beraberinde rekor düzeyde vize reddini de getirdi.
Avrupa'dan vize alacak Türk vatandaşlarına yeni kısıtlama: Yasal işlem başlatılacak
Avrupa ülkeleri, Türk yurttaşlarının vize başvurularındaki rekor yükselişe karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Yeni uygulamaya göre, seyahat dönüşü pasaportundaki giriş-çıkış mühürlerini konsolosluğa bildirmeyen kişiler hakkında yasal süreç başlatılacak.Derleyen: Baran Yalçın
Avrupa ülkeleri, hem başvuru sayısını kontrol altına almak, hem de vize süreçlerini yönetmek için kısıtlamaları devreye sokarken, Türk vatandaşlarına yönelik tepki toplayan bir uygulama başlattı.
MÜHÜRLERİ GÖSTERMEYENE YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK
Öte yandan İtalya ve Macaristan gibi ülkeler, vize onay sürecini suiistimal eden kişilerin, önüne geçmek amacıyla "uygun kullanım kontrolü" sistemini devreye soktu.
Yeni kurala göre; vize alan kişilerin Türkiye'ye döndükten sonra pasaportlarındaki giriş-çıkış damgalarını e-posta yoluyla konsolosluğa iletmeleri zorunlu oldu. Bu bildirimi yapmayan kişiler hakkında "usulsüz kullanım" nedeniyle hukuki işlem başlatılacağı duyuruldu.
Bu sert adımın arkasındaki amaç, vize alma şansı daha yüksek olan ülkeler üzerinden alınıp başka ülkelere gidilmesine engel olmak.
Uygulama ile elde edilen geri dönüşlerden sonra İtalya ya da Macaristan üzerinden vize alan fakat bu ülkelere gitmeden başka Avrupa ülkelerine seyahat eden yolcular belirlenecek ve yeni dönemde vize almaları engellenecek.