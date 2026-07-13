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Kaynak: AA

AB Konseyi, Sudan'a yönelik mevcut yaptırım rejiminin güçlendirildiğini ve çatışmaların finansman kaynaklarını hedef alan yeni sektörel tedbirlerin yürürlüğe konulduğunu duyurdu.

Önlemlerin, Sudan'da çatışmanın finansman kaynaklarını kısıtlamayı amaçladığına dikkat çeken açıklamada, "Karar, Sudan menşeli altının satın alınmasını, ithalatını veya transferini yasaklamaktadır. Ayrıca, Sudan'a cıva ve siyanür satışı, tedariki, transferi veya ihracatı da yasaklanmaktadır." denildi.

Söz konusu maddelerle bağlantılı teknik destek, aracılık ve finansman hizmetlerinin sunulmasının da yasak kapsamına girdiğine parmak basıldı.

Altının Sudan'daki çatışmayı sürdüren önemli bir gelir kaynağı haline geldiği anımsatılan ifadelerde, AB'nin Sudan altınının ticaretini kısıtlayarak şiddeti sürdürenlerin elindeki kaynakları azaltmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, cıva ve siyanür üzerindeki kısıtlamaların insani amaçlar, halk sağlığı, acil durumlar ve afet müdahalesi için tasarlanmış mallar için geçerli olmayacağı da ifade edildi.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar sebebiyle on binlerce kişi yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi yerinden edimişti.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, ülkede milyonlarca kişi de açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.