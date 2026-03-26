Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, toplumsal sorumluluk alanında önemli bir başarıya imza attı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi odağına alan “Mor Forma” projesiyle Avrupa’nın prestijli “Değişimin Sembolü” hibe programında 100 bin euro ödül kazandı. Lizbon’da düzenlenen EFC Club Connect etkinliğinde açıklanan sonuçlara göre Samsunspor, Belçika’dan Club Brugge Foundation ve Ukrayna’dan Shakhtar Donetsk ile birlikte ödüle layık görülen üç kulüpten biri oldu.

PROJE AVRUPA’DA ÖNE ÇIKTI

Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) ile EA SPORTS FC iş birliğinde düzenlenen programda, toplumsal cinsiyet eşitliği, yerel kalkınma ve gençlerin eğitimi gibi alanlarda fark yaratan projeler değerlendirildi. Samsunspor’un “Mor Forma” projesi bu kapsamda öne çıktı.

GENİŞ KAPSAMLI DESTEK PROGRAMI

Proje kapsamında kadına yönelik şiddet mağdurlarına psikolojik destek sağlanırken, kulüp akademisindeki gençlere eşitlik eğitimi veriliyor ve kadınlara yönelik kendini savunma kursları düzenleniyor. Yılda 3 binden fazla kişiye ulaşması hedeflenen programda, binlerce kadına destek ve yüzlerce gence eğitim verilmesi planlanıyor.

DİĞER KAZANANLAR DA AÇIKLANDI

Ödül alan kulüplerden Shakhtar Donetsk’in teknik direktörlüğünü Arda Turan yaparken, Belçika temsilcisi Club Brugge de toplumsal projeleriyle listede yer aldı.