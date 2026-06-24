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Kaynak: AA

Köln merkezli havacılık otoritesi EASA, bölgedeki jeopolitik gelişmeler ve askeri hareketlilikler doğrultusunda Çatışma Bölgesi Bilgi Bülteni (CZIB) kapsamındaki risk değerlendirmesini güncelledi. Yapılan açıklamada, kağıt üzerindeki diplomatik adımlara rağmen sahada sivil havacılığı tehdit edebilecek kırılganlıkların sürdüğü vurgulandı.

ATEŞKESLER KIRILGAN, RİSKLER DEVAM EDİYOR

Daha önce 24 Haziran (bugün) itibarıyla sona ermesi planlanan uçuş uyarısının uzatılma gerekçeleri EASA tarafından şu şekilde sıralandı:

-Hürmüz Boğazı'nda İhlal Riski: ABD ile İran arasında sağlanan genel ateşkese rağmen, özellikle stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı ve çevresinin kısa vadeli askeri ihlallere açık olduğu belirtildi.

-Lübnan Hava Sahası Tehdidi: İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkesin henüz tam anlamıyla istikrar kazanmadığı, bu nedenle Lübnan hava sahası ve çevresinde ani askeri hareketlilik riskinin canlılığını koruduğu aktarıldı.

TÜM İRTİFALARI KAPSIYOR: İŞTE KARA LİSTEDEKİ 11 ÜLKE

EASA'nın yayımladığı güncel güvenlik uyarısı, coğrafi olarak oldukça geniş bir koridoru kapsıyor. Belirlenen ülkelerin hava sahalarındaki tüm uçuş irtifaları (seyir yükseklikleri) riskli kabul edildi.

Uyarının geçerli olduğu ülkeler şunlar:

-İran ve Irak

-İsrail ve Lübnan

-Ürdün ve Kuveyt

-Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

-Bahreyn, Katar ve Umman

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNE "B PLANI" ÇAĞRISI

İlk olarak bölgedeki yoğun çatışmalar ve saldırı riskleri nedeniyle 28 Şubat tarihinde benzer bir acil durum uyarısı yayımlayan EASA, yolcu ve mürettebat güvenliğini garanti altına almak adına havayolu operatörlerine şu çağrıları yineledi:

"Hava yolu operatörlerinin bu 11 ülkenin hava sahalarını kullanmaktan kaçınmaları, mevcut uçuş rotalarını daha güvenli bölgelere kaydıracak şekilde yeniden düzenlemeleri gerekmektedir.

Şirketlerin anlık gelişebilecek krizlere karşı en üst seviyede acil durum (B planı) senaryoları hazırlamaları hayati önem taşımaktadır."

Bölgedeki gerilimin tırmandığı dönemde birçok Orta Doğu ülkesi de kendi kararlarıyla hava sahalarını sivil uçuşlara kapatmıştı. EASA, 1 Temmuz'a kadar sahadaki istihbarat verilerini takip ederek uyarının seyrini yeniden değerlendirecek.