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Kaynak: AA

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Avrupa'nın havacılık ve savunma sanayisindeki rekabet gücünü artırmak amacıyla Airbus'a 3 milyar euroluk finansman sağlayacağını açıkladı. Dev kredi paketi, banka tarihinin en büyük kurumsal kredisi olarak kayıtlara geçti.

HAVACILIK VE TEKNOLOJİ PROJELERİNE DESTEK

Sağlanacak finansman, Airbus'ın sivil ve askeri havacılık projelerinin yanı sıra teknoloji ve inovasyon yatırımlarında kullanılacak. Avrupa Yatırım Bankası, bu adımla Avrupa'nın stratejik sanayi altyapısını güçlendirmeyi ve küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

BOEİNG VE ÇİN REKABETİNE KARŞI HAMLE

AYB'den yapılan açıklamada, finansman paketinin ABD merkezli Boeing ve Çinli üreticiler karşısında Avrupa'nın endüstriyel kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. Kredinin aynı zamanda uzun vadeli yapısıyla Airbus'ın yeni nesil projelerine finansal istikrar sağlaması bekleniyor.

"TEKNOLOJİK ÖZERKLİK GÜÇLENECEK"

Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Nadia Calvino, Avrupa'nın teknolojik bağımsızlığını ve ekonomik rekabetçiliğini artırmak için önemli bir adım attıklarını belirtti. Calvino, kısa sürede onaylanan finansman paketinin Avrupa'nın stratejik sektörlerini destekleme konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

TECHEU KAPSAMINDA SAĞLANDI

3 milyar euroluk kredi, Avrupa'da kritik teknolojilere yönelik yatırımları hızlandırmayı amaçlayan TechEU girişimi kapsamında sağlanacak. Esnek ödeme koşulları ve uzun vadeli yapısıyla finansmanın, Airbus'ın gelecekteki havacılık programlarını desteklemesi öngörülüyor.