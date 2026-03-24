Almanya'daki seçimlerde Türkler damga vurdu. Enis Tiz ve Abuzer Erdoğan belediye başkanı oldu.

22 Mart Pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerde 23 bin nüfusa sahip Kitzingen'de Özgür Seçmenler Partisinin (Freie Waehler) adayı Enis Tiz, Münih'in güneyinde bulunan ve 65 bin nüfuslu Rosenheim'da da Sosyal Demokrat Partinin (SPD) adayı Abuzer Erdoğan belediye başkanı seçildi.

GENÇ TÜRK SİYASİLER SEÇİMLERE DAMGA VURDU

31 yaşındaki Enis Tiz oyların yüzde 55,3'ünü almayı başararak Bavyera’nın en güçlü siyasi partisi olan Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) adayını geride bıraktı ve Kitzingen Belediye Başkanı oldu.

Rosenheim kentinde de SPD'nin adayı yine 31 yaşındaki Abuzer Erdoğan oyların yüzde 53,4’ünü alarak belediye başkanı seçildi.