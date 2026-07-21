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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Türkiye Cumhuriyeti Almanya Hannover Başkonsolosu Yusuf Arıkan, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Yerel ve uluslararası iş birliklerinin değerlendirildiği görüşmede duygusal ve stratejik anlar bir arada yaşandı.

GURBETÇİLER VE MEMLEKET YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI

Ziyaret kapsamında, Almanya'da yaşayan binlerce Karadenizli gurbetçinin durumu, kültür bağlarının korunması ve Ünye'nin uluslararası platformlarda tanıtımı gibi kritik konular ele alındı.

Başkonsolos Arıkan'ın kendi memleketindeki yerel yönetimle kurduğu bu köprü, hem Avrupa'daki Türk toplumu hem de bölge turizmi açısından büyük önem taşıyor.

BAŞKAN TAVLI'DAN "HEMŞEHRİLİK" VURGUSU

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, diplomatik başarılarıyla gurur duydukları Arıkan'a teşekkür etti. Başkan Tavlı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"

Türkiye Cumhuriyeti Almanya Hannover Başkonsolosu, çok değerli Ünyeli hemşehrimiz Sayın Yusuf Arıkan'a nazik ziyaretlerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum.

Kendisini ilçemizde ağırlamaktan ve küresel düzeydeki vizyonunu paylaşmaktan büyük onur duyduk."Yusuf Arıkan Kimdir?Diplomasideki başarılarıyla tanınan Yusuf Arıkan, 1964 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde doğdu. İlk ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

1990 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesine katılan Arıkan, BM Viyana Ofisi, Berlin Büyükelçiliği ve Muskat Büyükelçiliği gibi dünya genelindeki kritik diplomatik misyonların ardından Hannover Başkonsolosu olarak görevine devam etmektedir.