Binalardan otomobillere, otoyollardan seralara kadar hemen her yüzeyi elektrik üreten aktif sistemlere dönüştürmeyi hedefleyen teknoloji, ortak standartlar ve test prosedürleriyle pazara sunulacak.

Güneş enerjisi denildiğinde akla gelen standart çatı panelleri veya açık arazi kurulumları, gelişen entegre teknolojilerle birlikte boyut değiştiriyor. Bina Entegre Fotovoltaik (BIPV) çözümleri sayesinde binaların dış cepheleri ve cam yüzeyleri enerji üreten yapılara dönüşürken, yeni hedef bu anlayışı kara yollarına, araçlara ve tarım alanlarına kadar genişletmek olarak öne çıkıyor. Avrupa Birliği tarafından fonlanan SEAMLESS-PV projesi, entegre fotovoltaik (IPV) sistemlerin önündeki yüksek maliyet, eksik güvenlik standartları ve sertifikasyon süreçleri gibi engelleri aşmak adına kapsamlı bir teknik altyapı oluşturuyor.

DÖRT TEMEL ALANDA ENTEGRE GÜNEŞ ENERJİSİ DÖNEMİ

Hazırlanan yeni standartlar ve prototipler binalar, ulaşım araçları, altyapı sistemleri ve tarım uygulamaları olmak üzere dört ana sektörü odağına alıyor. Proje dâhilinde otomobil tavanları, otoyol kenarlarındaki gürültü bariyerleri, köprüler ve seralar elektrik üreten aktif yüzeyler hâline getiriliyor. Geliştirme süreçlerinde yalnızca elektrik üretimi değil; mimari estetik, üretim kolaylığı, uzun ömür, yolcu ve bina güvenliği ile mevcut yasal mevzuatlar da ürün tasarımının ilk aşamasından itibaren eş zamanlı olarak değerlendiriliyor.

LABORATUVAR VE DIŞ ORTAM TESTLERİ BİRLİKTE YÜRÜTÜLÜYOR

Teknolojinin ticarileşebilmesi adına iki aşamalı bir doğrulama süreci uygulanıyor. Laboratuvar ortamındaki testler ürünlerin güvenlik ve dayanıklılık kriterlerini teyit ederken, açık havada gerçekleştirilen uzun süreli izleme çalışmaları gerçek çevre koşullarındaki performansı göz önüne seriyor. Dış ortamda tutulan prototiplerin güneş ışınımı, ortam sıcaklığı, nem ve yansıma verileri sürekli ölçülerek geleneksel panellerin performansıyla kıyaslanıyor. Bu sayede yatırımcılar için uzun vadeli ve güvenilir üretim verileri elde ediliyor.

MİMARİ VE OTO-SANAYİYE UYGUN YENİ NESİL MODÜLLER

Kullanım alanına özel güvenlik standartlarına göre şekillendirilen prototipler arasında estetik görünümüyle dikkat çeken renkli fotovoltaik cephe modülleri yer alıyor. Işık yansımasını azaltan kaplamalara sahip bu ürünlerin yanı sıra yüksek verimli G12 hücrelerini barındıran, her iki tarafı 4 milimetrelik camla desteklenmiş 9 milimetre kalınlığındaki BIPV cephe panelleri de test ediliyor. Ayrıca araç ve kıvrımlı yüzey uygulamaları için reçine transfer kalıplama yöntemiyle üretilen, yalnızca 2 milimetre kalınlığında son derece hafif kompozit paneller dikkat çekiyor.

HEDEF: TEKNOLOJİYİ TİCARİ KULLANIMA HAZIR HÂLE GETİRMEK

Yürütülen tüm çalışmaların nihai amacı, geliştirilen sistemleri gerçek saha şartlarında doğrulanmış ticari olgunluk seviyesi anlamına gelen TRL 6-7 düzeyine ulaştırmak olarak açıklanıyor. Standart üretim süreçlerinin oturması ve ortak sertifikasyon kriterlerinin netleşmesiyle birlikte, önümüzdeki dönemde binaların cephelerinden araç tavanlarına ve tarım yapılarına kadar pek çok alanın kendi elektriğini üreten aktif sistemlere dönüşmesi hedefleniyor.