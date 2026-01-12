DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, sosyal medya platformu X'te paylaştığı bir haritayla Avrupa ülkelerindeki vergi yükünü gündeme taşıdı.

Tax Foundation tarafından hazırlanan ve OECD'nin 2022 vergi raporuna dayanan harita, bekar ve çocuksuz bir işçinin ulusal ortalama ücret üzerinden ödediği vergi oranlarını ortaya koydu.

Dalgın, bu tabloyu "orta direk üzerindeki vergi yükünün acı tablosu" olarak nitelendirerek Türkiye'deki durumu sert bir dille eleştirdi.

EN YÜKSEK VERGİ YÜKÜ BELÇİKA'DA

Haritaya göre, Avrupa'da vergi yükü en yüksek ülke yüzde 52,62'lik oranla Belçika oldu. Bu ülkeyi yüzde 48,09 ile Almanya, yüzde 47,82 ile Avusturya, yüzde 47,01 ile Fransa ve yüzde 46,52 ile İtalya izliyor. Slovenya yüzde 43,61, Macaristan yüzde 43,16, Finlandiya yüzde 42,71, İsveç yüzde 42,57 ve Portekiz yüzde 41,84 ile ilk 10'da yer aldı.

Burak Dalgın

Kuzey Avrupa ülkeleri genel olarak yüksek vergi oranlarıyla dikkat çekerken, Doğu Avrupa'da daha dengeli bir dağılım görülüyor.

TÜRKİYE ORTALARDA AMA SORUN DERİN

Türkiye, haritada yüzde 39,90'lık vergi yüküyle 15. sırada konumlanıyor. Bu oran, Yunanistan'ın yüzde 36,70'i ve Danimarka'nın yüzde 35,43'ü gibi ülkelerin üzerinde olsa da, İspanya'nın yüzde 39,25'i ve Norveç'in yüzde 35,96'sı gibi değerlerle benzerlik gösteriyor. En düşük vergi yükü ise yüzde 22,80 ile İsviçre'de kaydedildi.

Dalgın, Türkiye'nin bu tabloda "ortalarda gözüktüğünü" kabul etmekle birlikte, sorunun çok daha derin olduğuna dikkat çekti.

Dalgın'ın paylaşımının tamamı şöyle:

Orta direk üzerindeki vergi yükünün acı tablosu — vergileri indirip ele geçen ücreti artıracağız!

“Bekar bir çalışanın ödediği vergi” haritasında Türkiye ortalarda gözüküyor, değil mi?

Maalesef problem çok daha ciddi

Üç açıdan anlatayım:

(1) Bizde doğrudan verginin iki katı kadar dolaylı vergi yükü var — AB ülkelerinde doğrudan verginin yarısı kadar. Gizli yük bu haritada yok

(2) Bizde eğitime, sağlığa, musluk suyuna bile ilave para ödeniyor — ödediğimiz verginin karşılığında aldığımız kamu hizmeti yetersiz

(3) Türkiye Polonya gibi bir takibinden 5 puan yüksek vergi almamalı