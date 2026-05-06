Hürmüz Boğazı’nda artan jeopolitik risklerin enerji maliyetleri üzerindeki etkisinin enflasyon baskısını artırıp artırmayacağı yakından izleniyor.

Mart ayına ilişkin verilerde üretici enflasyonu aylık bazda yüzde 3,4 ile son dönemin en hızlı artışını gösterirken, detaylarda enerji fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi’nde ÜFE martta aylık yüzde 3,4, yıllık ise yüzde 2,1 yükseldi. Beklentiler, aylık yüzde 3,3 ve yıllık yüzde 1,8 artış yönündeydi.

AB ülkeleri arasında aylık bazda en yüksek artış yüzde 6,9 ile Litvanya’da, yüzde 6,5 ile İspanya’da ve yüzde 5,9 ile İtalya’da kaydedildi. Estonya’da yüzde 12,3, Finlandiya’da yüzde 5,3 ve Bulgaristan’da yüzde 2,5 düşüş görüldü.

Yıllık bazda ise ÜFE Romanya’da yüzde 7,8, Bulgaristan’da yüzde 7,5 ve Litvanya’da yüzde 7,2 artarken; Lüksemburg’da yüzde 4,9, Estonya’da yüzde 2,4 ve Slovakya’da yüzde 1,3 geriledi.

Tedarik zincirindeki ilk aşama şoklarının, özellikle ücret düzenlemeleri üzerinden ikinci dalga enflasyon etkileri oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Bu gelişmeler, Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) yönelik sıkı para politikası beklentilerini güçlendirdi. Piyasalarda, ECB’nin haziran ayında faiz artırma ihtimali yüzde 70 seviyesine yükseldi. Yıl sonuna kadar en az iki faiz artışı bekleniyor.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, değerlendirmesinde ECB’nin daha fazla veri ihtiyacı nedeniyle nisan toplantısında faiz artırımına gitmediğini belirtti.

Houte, ÜFE artışının güçlü ancak sürpriz olduğunu ve büyük ölçüde enerji fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını ifade etti.

Yıllık verilerde üretici enflasyonunun yüzde 2,1’e çıkarak yeniden pozitif bölgeye geçtiğini vurgulayan Houte, enerji hariç tutulduğunda bu oranın yüzde 1,4 seviyesinde kaldığını, ancak genel eğilimin yukarı yönlü olduğunu dile getirdi.

Houte, nisan ayına ilişkin iş anketlerinde satış fiyatı beklentilerinin hızla yükseldiğine işaret ederek, haziran toplantısında ECB’nin 25 baz puanlık faiz artışı için yeterli veriye ulaşabileceğini ifade etti.