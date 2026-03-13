Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üçüncü büyük organizasyonunun son 16 etabında toplam 8 mücadele oynandı.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, sahasında ağırladığı İspanya ekibi Rayo Vallecano’ya 3-1 mağlup oldu.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın üstlendiği Shakhtar Donetsk ise deplasmanda karşılaştığı Lech Poznan’ı 3-1 yenmeyi başardı.

Turnuvada 19 Mart’ta oynanacak rövanş karşılaşmalarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.

Son 16 turu ilk maçlarından alınan sonuçlar şöyle:

AZ Alkmaar (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya): 2-1

Samsunspor - Rayo Vallecano (İspanya): 1-3

Rijeka (Hırvatistan) - Strasbourg (Fransa): 1-2

Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Lech Poznan (Polonya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-3

Fiorentina (İtalya) - Rakow (Polonya): 2-1

Celje (Slovenya) - AEK (Yunanistan): 0-4

Sigma Olomouc (Çekya) - Mainz 05 (Almanya): 0-0