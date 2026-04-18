İspanya’nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilen 6’lı Final organizasyonunda finale yükselen iki Türk ekibi, Prens Felipe Salonu’nda TSİ 21.00’de karşı karşıya gelecek ve kupayı kazanmak için mücadele edecek.

Şampiyonluğa ulaşması halinde Fenerbahçe Opet üçüncü, Galatasaray Çağdaş Faktoring ise ikinci Avrupa Ligi kupasını kazanmış olacak.

Bu sonuçla birlikte Türkiye, kadın basketbolunda kulüpler düzeyinde 10. Avrupa kupasını elde etmiş olacak.

Günün erken saatlerinde TSİ 18.00’de Spar Girona ile Casademont Zaragoza üçüncülük maçında karşılaşacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi tarihinde üçüncü kez iki Türk takımı finalde karşı karşıya gelecek.

İki ekip ilk kez 2013-2014 sezonunda finalde mücadele etmiş, Galatasaray o karşılaşmayı kazanarak kupaya uzanmıştı.

Fenerbahçe ise 2022-2023 sezonunda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor’u yenerek ilk Avrupa Ligi şampiyonluğunu elde etmişti.

Bu sezon Fenerbahçe grup aşamasında 12 maçta 11 galibiyet alarak yarı finale yükseldi ve Spar Girona’yı geçerek finale çıktı.

Galatasaray ise grup aşamasında 10 galibiyet elde etti, play-in ve yarı final süreçlerini geçerek finale ulaştı.

İki takım bu sezon 6 kez karşılaşmış ve tüm maçları Fenerbahçe kazanmıştı.