Yayınlanan son raporlar, AB merkezli iPhone kullanıcılarının yapay zeka asistanına kavuşmak için uzun bir süre daha beklemek zorunda kalabileceğini gösteriyor.

SİRİ AI İÇİN AVRUPA BİRLİĞİ’NDE UZUN BEKLEYİŞ

iOS 27 ve iPadOS 27 güncellemelerinin geçtiğimiz ay resmi olarak yayınlanmasına rağmen Siri AI, bölgedeki katı dijital düzenlemeler nedeniyle AB ülkelerinde aktif edilmedi. Bloomberg analisti Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre Apple’ın bu özelliği yakın zamanda Avrupa'da kullanıma sunması beklenmiyor. Gurman, şirketin resmi bir açıklama yapmamakla birlikte, gecikmenin yarattığı memnuniyetsizliği AB’nin teknoloji politikalarına yönelik bir baskı aracına dönüştürmeyi hedeflediğini öne sürüyor.

BEKLEME SÜRESİ UZAYABİLİR

Apple’ın yapay zeka özelliklerinde Avrupa Birliği’ne yönelik uyguladığı bu erteleme politikası ilk değil. Şirket daha önce Ekim 2024’te sunduğu Apple Intelligence yeniliklerini AB’deki kullanıcılara ancak Mart 2025’te, yani yaklaşık beş aylık bir gecikmeyle ulaştırmıştı. Gurman’a göre Siri AI için de en iyi senaryoda benzer bir beş aylık bekleme süresi öngörülürken, olumsuz ihtimalde çıkış tarihinin çok daha ileri bir zamana ertelenebileceği belirtiliyor.