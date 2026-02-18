ABD’de Trump yönetimi ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerin zaman zaman gerginleşmesi yeni bir endişeyi beraberinde getirdi. Washington yönetiminin Avrupa ile istihbarat paylaşımını kesmesi yönündeki endişeler artarken Almanya’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Berlin yönetimi, İkinci Dünya Savaşı sonrası yürürlüğe giren ve geçerliliğini koruyan bir yasayı geri çekmeyi planlıyor.

Söz konusu yasa dış istihbarat servisi BND üstüne çok katı kısıtlamalar getiriyor. Alman siyasetçi Marc Henrichmann konuyla ilgili yaptığı açıklamada ABD ile yakın işbirliğine devam etmek istediklerinin altını çizerek "Ancak gelecekte kim olursa olsun bir ABD Başkanı, Avrupalılar olmadan tek başına hareket etmeye karar verirse o zaman kendi ayaklarımız üzerinde durabilmeliyiz” dedi.

Alman siyasetçiler BND üstündeki kısıtlamaların kaldırılmasının ‘acil ihtiyaç’ olduğunun altını çiziyor. Çünkü BND, diğer Avrupalı istihbarat servislerine göre çok daha fazla kısıtlama altında bulunuyor.

YENİ YASA NELER GETİRECEK?

Sonbahara kadar parlamentoya sunulması planlanan yasa ile birlikte Alman dış istihbarat servisine sabotaj eylemleri gerçekleştirmek, saldırgan siber operasyonlar yürütmek ve casusluk faaliyetlerini daha agresif bir şekilde yürütmek için çok daha geniş yetkiler verilmesi planlanıyor.

Başbakanlık yetkilisi ve istihbarat reformundan sorumlu Thorsten Frei "Almanya'ya saldırılar olursa, bence sadece izlemek yeterli değil, kendimizi de savunabilmeliyiz" dedi.

ÇOK SIKI KISITLAMALAR VAR

Alman dış istihbarat servisi BND, çok katı yasal sınırlamalar ile kuruldu. 1956 yılında çıkarılan yasalar ile eski Nazi rejiminin neden olduğu casusluk suçlarının önüne geçilmesi için çıkarıldı. Geçerliliğini koruyan yasa ile BND'yi polisten kesin olarak ayırmak ve içişlerine müdahale edilmesini önlemek için, kurum Başbakanlığın gözetimi altına alındı ​​ve sıkı bir parlamento denetim mekanizmasına bağlandı.

Yetkileri istihbarat toplama ve analiz etme ile sınırlandırıldı. Ajanlara, algılanan tehditleri engellemek için müdahale etme konusunda yasal yetki verilmedi. BND, o dönem kurulduğunda ajanların çoğu eski Nazilerdi.

Alman casusları gözetleme yoluyla yaklaşmakta olan bir siber saldırının planlarından haberdar olabilirler, ancak bunu kendi başlarına durdurmak için neredeyse hiçbir güçleri bulunmuyor. Sıkı yasal denetim altında bir konuşmayı dinleyebilirler, ancak keşfedilen bir tehdidi bertaraf için sabotaj eylemleri gerçekleştiremezler.

ABD’YE BAĞIMLI HALE GELDİLER

Alman istihbaratına yönelik katı kısıtlamalar, bu alanda ABD bağımlılığının artmasına neden oldu. Almanlar, herhangi bir dış tehdit ya da sabotaj karşısında istihbarat faaliyeti ve benzeri operasyonlar için neredeyse tamamen ABD istihbaratına bağlı durumda.

Almanya’daki istihbarat endişesinin ABD’nin ateşkes görüşmelerinde Ukrayna’ya baskı yapmak için istihbarat vermeyi kesmesi ile doruğa ulaştığı öğrenildi. Bu hamle, savaşın ortasında Ukrayna ordusunu fiilen kör etmişti. Bu olay, Trump yönetiminin müttefikleri üzerinde baskı kurmak için istihbarat toplama konusunda Amerikan üstünlüğünü kullanmaya istekli olduğunu gösterdi.