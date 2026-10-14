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Kamuoyu baskısı ve bilimsel verilerin ışığında şekillenen bu karar, hem çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi hem de küresel ölçekte yeni bir standart oluşturmayı hedefliyor.

İngiltere kraliyet ailesinin prestijli Earthshot Prize ödüllerinde öne çıkan PFAS-Free France girişiminin öncülük ettiği farkındalık hareketi, Fransa'da köklü bir hukuki dönüşümün yolunu açtı. Isıya, suya ve yağa dayanıklılıkları nedeniyle yapışmaz tavalardan su geçirmez kıyafetlere, kozmetikten endüstriyel makinelere kadar binlerce üründe kullanılan bu sentetik kimyasallar, doğada son derece yavaş parçalanmaları sebebiyle ciddi bir çevre ve sağlık tehdidi oluşturuyor. Suya, toprağa ve havaya kolayca karışabilen bileşikler; doğurganlık sorunları, karaciğer hasarı ve bazı kanser türleri gibi birçok sağlık riskiyle ilişkilendiriliyor.

YASAL DÜZENLEME İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

Girişimin sürdürdüğü kapsamlı kampanyalar sonucunda kabul edilen yasa, kozmetik ürünlerden kayak cilalarına, tüketici giyiminden ayakkabılara kadar pek çok alanda PFAS kullanımına kısıtlama getirdi. Yeni mevzuat yalnızca üretimi sınırlandırmakla kalmayıp şirketlere bu kimyasallardan kaynaklanan kirliliği izleme ve temizleme maliyetlerine katkıda bulunma zorunluluğu da yüklüyor. Kapsamın önümüzdeki yıllarda daha da genişletilmesi planlanırken, vazgeçilmez kabul edilen bazı teknik kullanım alanları dışında sanayide ciddi bir dönüşüm süreci başladı.

SÖKTÖRDE DÖNÜŞÜM VE KÜRESEL ETKİ

Yasal adımların ardından giyim ve outdoor markaları ürün içeriklerinden bu maddeleri çıkardıklarını duyururken, sanayi tarafında da alternatif malzeme arayışları hız kazandı. Fransa'daki ulusal araştırma merkezleri ve teknik kuruluşlar, PFAS'ın yerini alabilecek zararsız bileşenler geliştirmek üzere yeni konsorsiyumlar oluşturdu. Ülke genelinde sağlanan bu kararlılığın İtalya, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki yasal düzenleme süreçlerini de tetikleyerek küresel çapta bir çevre hareketine dönüşmesi bekleniyor.