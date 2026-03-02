Premier Lig’de lider Arsenal, geçen hafta Tottenham’ı 4-1’le geçtikten sonra bu hafta Chelsea’yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir adım attı.

Golleri William Saliba ve Jurrien Timber atan ev sahibi ekipte, konuk Chelsea’nin tek golü Piero Hincapie’nin kendi kalesine attığı şutla geldi. Chelsea’de Pedro Neto 70. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

Manchester City deplasmanda Leeds United’ı Antoine Semenyo’nun golüyle 1-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool, evinde West Ham United’ı Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo ve Axel Disasi’nin (kendi kalesine) golleriyle 5-2 mağlup etti.

Manchester United ise Bruno Fernandes ve Benjamin Sesko’nun golleriyle Crystal Palace’ı 2-1 geçti.

29. hafta sonunda Arsenal 64 puanla (maç fazlasıyla) liderliğini korurken, Manchester City 59, Manchester United ile Aston Villa 51’er, Liverpool 48 puan topladı.Barcelona dört golle rahat kazandı

La Liga’da lider Barcelona, evinde Villarreal’i 4-1 yendi.

Lamine Yamal üç gol atarken son sayıyı Robert Lewandowski kaydetti.

Atletico Madrid deplasmanda Real Oviedo’yu Julian Alvarez’in uzatma dakikalarındaki golüyle 1-0 geçti.

Haftanın son maçında Real Madrid bugün Getafe’yi konuk edecek.

Barcelona puanını 64’e yükselterek zirvedeki yerini sürdürdü. Real Madrid 60, Atletico Madrid ile Villarreal 51’er puanda kaldı.

INTER GALİBİYET SERİSİNİ SEKİZE ÇIKARDI

Serie A’nın 27. haftasında lider Inter, evinde Genoa’yı Federico Dimarco ve Hakan Çalhanoğlu’nun penaltı golleriyle 2-0 yendi ve üst üste sekizinci galibiyetini aldı.

Milan, Cremonese deplasmanında son beş dakikada Strahinja Pavlovic ve Rafael Leao’nun golleriyle 2-0 kazandı.

Napoli ise Hellas Verona’yı Rasmus Höjlund ve Romelu Lukaku’nun golleriyle geçti.

Kenan Yıldız ile Zeki Çelik’in karşı karşıya geldiği Roma-Juventus mücadelesi 3-3 berabere bitti.

Roma’nın golleri Wesley, Evan N’Dicka ve Donyell Malen’den, Juventus’un golleri Francisco Conceiçao, Jeremie Boga ve Federico Gatti’den geldi.

27. hafta sonunda Inter 67 puanla lider, Milan 57, Napoli 53, Roma 51 puanla takipte.

BAYERN GERİYE DÜŞMESİNE RAĞMEN KAZANDI

Bundesliga’da lider Bayern Münih, en yakın rakibi Borussia Dortmund’u geriye düşmesine rağmen 3-2 yendi.

Dortmund’un gollerini Nico Schlotterbeck ve Daniel Svensson kaydederken Bayern’de Harry Kane (2) ve Joshua Kimmich skor üretti.

Hoffenheim evinde St. Pauli’ye Mathias Lage’in golüyle 1-0 yenildi.

Atakan Karazor’un formasını giydiği Stuttgart, Wolfsburg’u 4-0’la farklı geçti.

24. hafta sonunda Bayern Münih 63 puanla zirvede, Borussia Dortmund 52, Hoffenheim ve Stuttgart 46’şar puanla izliyor.

PSG FARKI DÖRDE ÇIKARDI

Ligue 1’de geçen hafta liderliğe yükselen PSG, Bradley Barcola’nın golüyle Le Havre deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

Lens, Strasbourg ile 1-1 berabere kalarak iki haftada beş puan kaybetti.

Olympique Marsilya, iki kez geriye düştüğü Olympique Lyon mücadelesini 3-2 kazandı.

Berke Özer’in kalesini koruduğu Lille, Nantes’ı 1-0 mağlup etti.

24. hafta sonunda PSG 57 puanla lider, Lens 53, Olympique Lyon 45 puanla takipte.