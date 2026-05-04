İngiltere Premier Lig’de Arsenal, İspanya LaLiga’da Barcelona ve Fransa Ligue 1’de Paris Saint-Germain (PSG) zirvede yer alırken, Almanya Bundesliga’da Bayern Münih iki hafta önce mutlu sona ulaşmıştı.

İTALYA’DA ŞAMPİYON INTER

Serie A’da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter, sahasında Parma’yı Marcus Thuram ve Henrikh Mkhitaryan’ın golleriyle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Napoli, Milan, Juventus ve Como’nun puan kaybı yaşadığı haftada zirve yarışı Inter lehine sonuçlandı. Como-Napoli mücadelesi golsüz sona ererken, Juventus ile Hellas Verona 1-1 berabere kaldı. Sassuolo ise Milan’ı 2-0 yendi.

Udinese, sahasında Torino’yu 2-0 mağlup etti. Konuk ekipte Emirhan İlkhan 57 dakika sahada kaldı.

Inter, 35. hafta sonunda 82 puana ulaşıp en yakın rakibi Napoli ile farkı 12’ye çıkararak şampiyonluğunu garantiledi. Pisa ve Hellas Verona’nın ise küme düşmesi kesinleşti.

BARCELONA ŞAMPİYONLUĞA YAKIN

LaLiga’da lider Barcelona, deplasmanda Osasuna’yı 2-0 yenerek üst üste 10. galibiyetini aldı.

Real Madrid, Espanyol’u 2-0 mağlup ederken, Villarreal Levante’yi 5-1 yendi. Atletico Madrid ise Valencia’yı deplasmanda 2-0 geçti.

Barcelona, 34. hafta sonunda 88 puanla liderliğini sürdürürken, Real Madrid ile arasındaki farkı 11 puanda tuttu. Katalan ekibi, El Clasico’da puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

PREMİER LİG’DE LİDER ARSENAL

Premier Lig’de Arsenal, Fulham’ı 3-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğini korudu.

Manchester United, Liverpool’u 3-2 mağlup ederken, Newcastle United Brighton’ı 3-1 yendi. Ferdi Kadıoğlu mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bournemouth, Crystal Palace’ı 3-0 yenerken Enes Ünal son bölümde oyuna dahil oldu. Tottenham ise Aston Villa deplasmanından 2-1’lik galibiyetle döndü.

35. hafta sonunda Arsenal 76 puanla zirvede yer alırken, Manchester City 70 puanla takibini sürdürdü.

PSG ZİRVEDE PUAN KAYBETTİ

Ligue 1’de lider PSG, Lorient ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Lens, Nice deplasmanından beraberlikle dönerken, Lyon Rennes’i 4-2 mağlup etti. Lille ise Le Havre ile 1-1 berabere kaldı. Berke Özer 90 dakika forma giydi.

Metz, Monaco’ya 2-1 yenilerek ligden düşmesi kesinleşen ilk ekip oldu. PSG, 70 puanla liderliğini sürdürdü.

BAYERN MÜNİH PUANLA YETİNDİ

Bundesliga’da şampiyon Bayern Münih, sahasında Heidenheim ile 3-3 berabere kaldı.

Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund’u 1-0 mağlup ederken, Bayer Leverkusen Leipzig’i 4-1 yenerek dikkat çekti.

Hoffenheim ile Stuttgart 3-3 berabere kalırken, Union Berlin ile Köln 2-2’lik skorla sahadan ayrıldı.

Bayern Münih, 83 puanla zirvede yer alırken, Borussia Dortmund 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.