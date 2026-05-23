Avrupa futbolunun üst düzey liglerinde, tarihleri ve başarı geçmişleriyle öne çıkan bazı takımlar, 10 yılı aşan şampiyonluk hasretini sürdürmeye devam ediyor.

Manchester United / İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile birlikte 20'şer şampiyonlukla en çok zafere ulaşan kulüp olan Manchester United, son lig zaferini Alex Ferguson'un emekli olduğu 2012-2013 sezonunda kazandı.

Fenerbahçe / Türkiye Süper Lig

Fenerbahçe, Süper Lig'de son şampiyonluk kupasını 2013-2014 sezonunda kaldırdı.

Lyon ve Marsilya / Fransa Ligue 1

Frana Ligue 1'i 2000'li yılların başında domine ederek üst üste 7 kez şampiyon olan Olimpik Lyon, son lig zaferini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Son yıllardaki Paris Saint-Germain dominasyonunun da etkisiyle Lyon'un şampiyonluk hasreti 18 yıla ulaştı.

Fransa'nın en köklü kulüplerinden olan Olimpik Marsilya, Ligue 1'deki son zaferine Didier Deschamps yönetiminde 2009-2010 sezonunda ulaştı.

Borussia Dortmund, Werder Bremen ve Stuttgart / Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund, Bundesliga'da son şampiyonluğunu Jürgen Klopp önderliğinde 2011-2012 sezonunda kazandı.

Son yıllarda Bayern Münih'in domine ettiği Bundesliga'da Dortmund, 14 yıldır kupaya hasret durumda.

Werder Bremen de 2003-2004 sezonundan bu yana Bundesliga şampiyonluğu göremedi.

Stuttgart ise son olarak 2006-2007 sezonunda ligde şampiyon oldu.

Roma ve Lazio / İtalya Serie A

İtalya Serie A'da Roma, Francesco Totti önderliğinde zafere ulaştığı 2000-2001 sezonundan beri ligde şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Roma, Serie A'da 25 yıldır şampiyon olamıyor.

Lazio ise son zaferini milenyumun başında 1999-2000 sezonunda elde ederken 26 sezondur şampiyon olamadı.

Serie A'da Roma ve Lazio'nun şampiyon olamadığı son yıllarda Inter, Juventus, Milan ve Napoli şampiyonluk sevinci yaşadı.

Valencia / İspanya La Liga

İspanya La Liga'da Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid üçlüsünün dışında şampiyonluk çıkarabilen az sayıda takımdan biri olan Valencia, son zaferini Rafael Benitez ile 2003-2004 sezonunda elde etti.

Valencia, LaLiga'da 22 sezondur şampiyonluğa hasret.