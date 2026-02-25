Avrupa piyasalarında saat 12.00 seviyelerinde Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,4 yükselişle 631,8 puandan, Almanya’da DAX 40 endeksi %0,1 primle 25.039 puandan ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi %0,7 artışla 10.758 puandan işlem görüyor.Fransa’da CAC 40 %0,2 değer kazancıyla 8.540 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi %0,5 yükselişle 18.289 puan civarında seyrederken, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi %0,8 primle 47.032 puandan alıcı buluyor.

Küresel arenada ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi ve teknoloji yatırımlarına yönelik açıklamaları risk algısını güçlendirirken, dünyanın en büyük şirketi Nvidia’nın bugün açıklanması beklenen bilançosu yatırımcıların merceğine yerleşti.

Trump’ın “Birliğin Durumu” konuşması da yakından izlendi. ABD Başkanı, ülkenin ekonomisinin daha zengin ve güçlü hâle geldiğini vurguladı.Teknoloji devlerinin yapay zeka veri merkezleri için kendi enerjilerini üreteceklerine dair güvence aldığını ifade eden Trump, "Kendi fabrikalarının bir parçası olarak kendi enerji santrallerini kurabilirler, böylece kimsenin fiyatları artmaz." dedi.Jeopolitik konulara da değinen Trump, İran’la anlaşma yapmayı tercih ettiğini fakat İran liderlerinin ABD’nin taleplerini yerine getirmediğini belirtti.Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan geçen hafta Yüksek Mahkeme, Trump’ın bazı gümrük vergilerini dayandırdığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nın (IEEPA) başkana tarife yetkisi tanımadığına hükmetmiş, buna rağmen Trump’ın duyurduğu tüm ülkelere yönelik %10 küresel gümrük vergisi 24 Şubat’tan itibaren yürürlüğe girmişti.Trump’ın bu tarifeleri %15’e yükselteceğini açıklamasına rağmen henüz resmi bir karar alınmadı.Kurumsal cephede yapay zeka lideri Nvidia, bilançosunu ABD borsaları kapanışının ardından duyuracak.Ayrıca Avrupa’nın en büyük bankası HSBC, 2025 tam yıl kârıyla beklentileri geride bıraktı.Bankanın vergi öncesi kârı %7 düşüşle 29,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, HSBC 2026 net faiz geliri hedefini tahminlerin üzerinde belirledi.İtalyan havacılık ve savunma devi Leonardo da son üç yılın en iyi performansını sergiledi. Şirketin havacılık kolunda yeni siparişler %55 oranında arttı.

Analistler, günün devamında jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD haftalık mortgage başvuruları, Almanya büyüme rakamları ve Avro Bölgesi enflasyon verilerinin izleneceğini ifade etti.