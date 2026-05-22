Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Sivasspor’un güçlü ve sürdürülebilir bir yönetim yapısına kavuşması adına görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kulüple ilgili düşünce ve önerisi bulunan herkesin görüşlerinin değerlendirildiği belirtilirken, bu kapsamda bugün Vali Yılmaz Şimşek ile Belediye Başkanı Adem Uzun’un da ziyaret edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, şunları kaydetti:

"Şehrimizin iki önemli yöneticisi de tam bir 'Yiğido' ruhuyla sürecin sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır. Valimiz ve belediye başkanımız, Sivasspor'a her zamankinden daha fazla destek olma konusundaki kararlılıklarını ifade etmişlerdir. Yönetimin oluşturulması noktasında, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile birlikte hareket ederek güçlü bir yönetim yapısının oluşturulması adına gerekli gayreti göstereceklerini belirtmişlerdir. Bizler de bir süre daha temaslarımızı sürdürecek, birkaç gün içerisinde Abdullah Güler ile yapılacak istişareler sonucunda üzerinde uzlaşı sağlanacak bir yönetime kulübümüzü teslim etmek amacıyla genel kurulu mümkün olan en kısa sürede toplayacağız. Sivasspor'umuzu sağlam ellere teslim ederek, geleceğe güvenle taşıyacağız. Bu yokuşu da birbirimize omuz vererek birlikte aşacak, yeniden başarı dolu günlere ulaşacağız."