Çin merkezli teknoloji üreticisi OnePlus, Avrupa Birliği (AB) pazarındaki garanti süreçleriyle ilgili sert eleştirilerin hedefi oldu. Reddit başta olmak üzere çeşitli platformlarda seslerini duyuran çok sayıda kullanıcı, garanti süresi devam eden arızalı cihazları için yasal hakları olan değişim ya da para iadesi yerine şirketten işlevsiz alışveriş kuponları aldıklarını iddia ediyor.

Avrupa Birliği yasalarına göre tüketici elektroniği ürünlerinde zorunlu olan iki yıllık yasal garanti süreci, iddialara göre OnePlus destek ekibi tarafından "stok yetersizliği" gerekçe gösterilerek bypass ediliyor. Özellikle OnePlus Buds Pro 2 kulaklık ve 120W SuperVOOC hızlı şarj cihazı gibi aksesuarlarda sorun yaşayan müşterilere, ürünün üretim ömrünün tamamlandığı (EOL) söylenerek 100 Euro değerinde çevrim içi mağaza kuponları tanımlanıyor.

KUPONLARIN KULLANIMI İMKANSIZ HALE GETİRİLDİ

Garanti yerine sunulan bu kuponlar, pratikte hiçbir ticari karşılığı olmadığı gerekçesiyle kullanıcıları mağdur ediyor. Tüketicilerin aktardığı bilgilere göre, OnePlus’ın Avrupa genelindeki resmi çevrim içi mağaza stokları neredeyse tamamen boşaltılmış durumda.

Mağazada satın alınabilecek bir ürün bulunmamasının yanı sıra, geriye kalan sınırlı sayıdaki tasfiye ürünü de sistemde doğrudan "indirimli" olarak işaretleniyor. OnePlus'ın mevcut sepet politikası, garanti kuponlarının indirimli ürünlerle birleştirilmesine izin vermediği için tüketiciler bu kodları hiçbir şekilde harcayamıyor. Sadece bir ay kullanım süresi bulunan, fiziksel mağazalarda, teknik servis işlemlerinde veya ekran onarımlarında geçersiz olan bu kuponlar, kullanıcılar tarafından "işlevsiz bir dijital kod" olarak nitelendiriliyor.

YASAL SÜREÇ KAPIDA: AVRUPA’DAN KAÇIŞ PLANI MI?

Uygulamanın yasal bir boşluktan faydalanılarak dosyaları kapatma çabası olduğunu düşünen bir kullanıcı, hak ihlali ve yanıltıcı ticari uygulama gerekçesiyle durumu Avrupa Tüketici Merkezi’ne (ECC) taşıyarak resmi şikayette bulunacağını duyurdu. Uzmanlar, OnePlus’ın Avrupa tüketici yasalarını doğrudan çiğnediğinin tespiti halinde markanın çok ciddi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiyor.

Sektör analistleri, Avrupa’daki bu garanti krizinin OnePlus’ın küresel pazardaki operasyonlarını küçültme ve stokları eritme stratejisiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor. Şirketin odağını tamamen güçlü olduğu Çin ve Hindistan pazarlarına kaydırmaya başladığı, Batı pazarlarından ise kademeli olarak çekileceği konuşuluyor. Bu köklü strateji değişikliği kapsamında, Nord 6 ve Pad 4 gibi yeni jenerasyon ürünlerin lansmanlarının sadece belirli bölgelerle sınırlandırılacağı ve markanın kendine has OxygenOS yazılımını tamamen sonlandırarak OPPO’nun ekosistemine entegre olacağı da iddialar arasında yer alıyor.