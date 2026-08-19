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Kaynak: AA

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunda play-off etabında 12 müsabaka gerçekleştirilecek.

Siyah-beyazlı ekip, Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris’i saat 20.00’de Tüpraş Stadı’nda konuk edecek. Trabzonspor da aynı saatte Macaristan ekibi Ferencvaros’u Papara Park’ta ağırlayacak.

İki eşleşmenin rövanşları 27 Ağustos’ta yapılacak. Bu karşılaşmaların ardından UEFA Avrupa Ligi’nin lig aşamasına yükselen ekipler netleşecek. Eşleşmelerini kaybeden takımlar ise UEFA Konferans Ligi’nin lig etabında mücadele edecek.

Tamamı yarın oynanacak karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

18.00 Kairat (Kazakistan) - Anderlecht (Belçika)

19.00 Jagiellonia (Polonya) - Iberia (Gürcistan)

19.00 Mjallby (İsveç) - Salzburg (Avusturya)

20.00 Trabzonspor - Ferencvaros (Macaristan)

20.00 Universitatea Craiova (Romanya) - Ararat-Armenia (Ermenistan)

20.00 Egnatia (Arnavutluk) - Lillestrom (Norveç)

20.00 Lech Poznan (Polonya) - Thun (İsviçre)

20.00 Beşiktaş - Kauno Zalgiris (Litvanya)

21.00 Sint-Truidense (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

21.00 OFI (Yunanistan) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

22.00 Benfica (Portekiz) - Aarhus (Danimarka)