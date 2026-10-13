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Eurostat verilerine dayanılarak yayımlanan güncel araştırma, Avrupa ülkelerindeki konut kiralarının son bir yıldaki değişimini ortaya koydu. 2025 yılının ikinci çeyreği ile 2026'nın aynı dönemi karşılaştırıldığında Türkiye, fiilen ödenen konut kiralarında kaydedilen yüzde 49,6'lık yükselişle Avrupa Birliği üyeleri, aday ülkeler ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerini kapsayan listede en yüksek kira enflasyonuna sahip ülke oldu.

Türkiye'deki sert artışa karşılık Avrupa Birliği genelinde konut kiraları aynı dönemde yalnızca yüzde 3 oranında artış gösterdi. Böylece Türkiye'deki yıllık kira artış hızı, AB ortalamasının yaklaşık 16,5 katına ulaştı. Açıklanan oranların nominal fiyat değişimlerini yansıttığı ve ülkeler arasındaki genel enflasyon farklarının henüz çıkarılmadığı belirtilirken, Türkiye'de aynı dönemde genel enflasyonun yüzde 30'un üzerinde seyretmesinin satın alma gücü üzerindeki etkiyi değerlendirmede kritik role sahip olduğu vurgulandı.

BALKANLAR'DA SERT YÜKSELİŞ

Avrupa Birliği üyeleri arasında en yüksek yıllık kira artışının yaşandığı ülke Romanya oldu. Romanya'da konut kiraları bir yılda yüzde 43,5 yükselirken, genel tüketici enflasyonu ise yüzde 9,5 seviyesinde kaldı. Romanya'yı yüzde 40,1'lik kira enflasyonu ve yüzde 4,8'lik genel enflasyonuyla Hırvatistan takip etti. AB içinde Slovenya yüzde 10'luk artışla öne çıkarken; AB dışındaki ülkelerden Sırbistan'da yıllık kira artışı yüzde 12,5, Bulgaristan'da yüzde 9,9 ve Kuzey Makedonya'da yüzde 9,2 olarak hesaplandı.

Güney Avrupa ülkelerinden Yunanistan'da kiralar bir yılda yüzde 7,5, Portekiz'de ise yüzde 5,2 oranında yükseldi. Avrupa'nın büyük konut piyasalarından İtalya'da yıllık kira artışı yüzde 3,5, İspanya'da ise yüzde 2,5 olarak kayıtlara geçti.

DEV EKONOMİLERDE ARTIŞ SINIRLI KALDI

Avrupa'nın iki büyük ekonomisinde kira artış hızının AB ortalamasının altında kaldığı görüldü. Almanya'da yıllık kira enflasyonu yüzde 2,1 olarak gerçekleşirken, Fransa'da bu oran yüzde 1,6 seviyesinde hesaplandı.

Karşılaştırma listesinin sonunda ise Finlandiya yer aldı. 2025'in ikinci çeyreği ile 2026'nın aynı dönemi arasında Finlandiya'daki konut kiralarında yıllık bazda herhangi bir artış kaydedilmedi. İstatistikler, yeni kiralanan ilan fiyatlarını değil, tüketici fiyat endeksinde izlenen fiili kira ödemelerindeki değişimi kapsıyor.