The Economist, dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından biri olarak, Avrupa’nın büyük şehirlerinde tek başına yaşamanın maliyetini mercek altına aldı. “Ortalama Maaş vs. Kiracı Maaşı” başlıklı 2025 verileri, birçok başkentte ortalama gelirin, şehir merkezinde tek odalı bir daire kiralamak için gereken “güvenli gelir” seviyesinin oldukça gerisinde kaldığını ortaya koyuyor.

Dergi, 2025 rakamlarıyla Avrupa’daki seçili şehirlerde yalnız yaşayan kiracıların mali durumunu çarpıcı bir grafikle resmetti. “Ortalama Maaş vs. Kiracı Maaşı” temalı bu çalışma, barınma masraflarının artık sadece yaşam kalitesi meselesi olmaktan çıkıp ciddi bir finansal krize evrildiğini gösteriyor.

LONDRA’DA UÇURUM DERİNLEŞİYOR

En çarpıcı sonuç Londra’dan geldi. Şehirde ortalama bir daireyi finansal dengeyi koruyarak (gelirin yüzde 30’u kuralı) kiralayabilmek için gereken yıllık gelir 95.000 euraya ulaşırken, ortalama maaş bunun neredeyse yarısı seviyesinde kalıyor. Bu da Londralıların gelirlerinin büyük bölümünü ev sahiplerine kaptırdığını kanıtlıyor.

London School of Economics’ten Prof. Christine Whitehead, konut arzındaki kronik yetersizliğin yapısal bir krize dönüştüğünü belirtiyor. Whitehead, "Piyasadaki bu dengesizlik, genç yeteneklerin büyük şehirleri terk etmesine veya yaşam standartlarından ciddi ödün vermesine neden oluyor" diyor.

Oxford Economics’ten kıdemli ekonomist Nicola Nobile ise Lizbon örneğine dikkat çekiyor. Nobile, dijital göçmen akını ve kısa süreli turistik kiralamaların yerel halkın alım gücünü yok ettiğini, grafikteki büyük farkın bu yerinden edilmenin somut kanıtı olduğunu ifade ediyor.

Son araştırmalar, yüksek kira yükünün ruh sağlığını doğrudan bozduğunu doğruluyor. Journal of Housing and the Built Environment dergisindeki bir çalışma, gelirinin yüzde 40’ından fazlasını kiraya verenlerde anksiyete ve kronik stres düzeylerinin ev sahiplerine kıyasla üç kat daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu sonuçlar, “konut güvensizliğinin” modern çağın yeni halk sağlığı sorunu haline geldiğini teyit ediyor.

LYON: UMUT VERİCİ BİR İSTİSNA

Grafiğin diğer ucunda yer alan Lyon, kiracılar için nispeten ferah bir tablo sunuyor. Ortalama maaş ile ideal kiracı geliri arasındaki farkın dar olması, şehrin spekülatif kira artışlarından başkentler kadar etkilenmediğini gösteriyor. Yine de uzmanlar, bu avantajın korunması için hükümetlerin acil konut politikaları üretmesi gerektiğini vurguluyor.

YÜZDE 30 KURALI: TEMEL ÖLÇÜT

Finans dünyasının kabul ettiği genel kurala göre barınma masrafı brüt gelirin yüzde 30’unu geçmemeli. The Economist grafiği, şehirlerin ortalama maaşlarını (gri noktalar) ile yüzde 30 kuralına uygun kira için gereken ideal geliri (kırmızı noktalar) karşılaştırıyor. İki nokta arasındaki mesafe ne kadar büyükse, o şehirde yaşamak o kadar zorlaşıyor.

ÖNE ÇIKAN ŞEHİRLER

• Londra (İngiltere): En erişilemez nokta. Ortalama daire için gereken 95.000 euroya karşılık gerçek ortalama maaş yaklaşık 55.000 euro. Gelirin yarısından fazlası kiraya gidiyor.

• Lizbon (Portekiz): En dramatik uçurumlardan biri. Ortalama maaş 25.000 euro civarındayken, rahat kiralama için gereken rakam bunun iki katını aşıyor. Dijital göçmenler ve turizm kiralamaları kiraları uçurmuş durumda.

• Lyon (Fransa): Makul seçeneklerden biri. Ortalama maaş ile kiracı geliri arasındaki fark oldukça dar, bu da Lyon’u tek yaşayan profesyoneller için cazip kılıyor. Veriler ayrıca Cenevre, Zürih ve Lüksemburg gibi şehirlerin yüksek nominal maliyetlere rağmen, yüksek maaşlar sayesinde Londra veya Lizbon kadar ağır bir tablo çizmediğini gösteriyor.