Saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 629,1 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 10.666 puandan işlem görüyor.Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 25.133 puanda bulunurken, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,6 azalışla 8.380 puanda seyrediyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 46.661 puana çıktı, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,6 artışla 18.278 puanda yer alıyor.ABD Yüksek Mahkemesi'nin, eski Başkan Donald Trump döneminde uygulanan "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı bulmasının ardından Trump'ın yeni hamleleri belirsizliği derinleştirdi.

Trump, 1974 Ticaret Yasası kapsamında tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getiren kararı imzaladıktan sonra oranı yüzde 15'e yükselteceğini açıkladı.Trump yönetimi ile Yüksek Mahkeme arasındaki çelişkili adımların devam edebileceği endişesi, ticaret politikalarındaki öngörülebilirliği azaltarak ABD varlıklarına yönelik risk iştahını olumsuz etkiledi.Avrupa Birliği Komisyonu, Yüksek Mahkeme kararının ve Trump'ın yüzde 10 ardından yüzde 15'e çıkardığı küresel tarifelerin ardından açıklama yaptı.

AB, ABD'den Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'na ilişkin planlanan adımlar hakkında tam şeffaflık talep ettiğini belirtti. Mevcut durumun, AB-ABD Ortak Bildirisi'nde yer alan "adil, dengeli ve karşılıklı yarar sağlayan" transatlantik ticaret ve yatırım hedeflerine uygun olmadığını vurguladı.Açıklamada, AB şirketleri ile ihracatçılarının adil muamele, öngörülebilirlik ve hukuki güvenceye ihtiyaç duyduğuna işaret edilerek, "Anlaşma anlaşmadır. AB, kendi taahhütlerine sadık kaldığı gibi ABD'nin de ortak bildirideki taahhütlerini yerine getirmesini beklemektedir." ifadesine yer verildi.

Analistler, tarifelerdeki belirsizliğin piyasalar için olumsuz olduğunu belirterek, buna ek olarak jeopolitik risklerin fiyatlamaları daha da karmaşık hale getirdiğini ifade etti.

Öte yandan ABD-İran hattındaki gelişmeler yatırımcıların radarında. Analistler, iki ülke heyetlerinin bu hafta yeniden görüşeceğini hatırlatarak, somut bir sonuç çıkmaması halinde risk algısının daha da yükselebileceğini kaydetti.Analistler, günün kalanında jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD'de dayanıklı mal siparişleri, fabrika siparişleri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yakından izleneceğini vurguladı.