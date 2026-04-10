Avrupa’daki havalimanları, jet yakıtı tedarikinde ciddi bir kriz riskiyle karşı karşıya. Financial Times’ın haberine göre, ACI Europe tarafından Avrupa Birliği Komisyonu’na gönderilen mektupta, yakıt rezervlerinin hızla azaldığına dikkat çekildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ AKSAMALAR KRİZİ TETİKLİYOR

Mektupta, Hürmüz Boğazı’nda ticaret akışının üç hafta içinde tamamen normale dönmemesi halinde Avrupa genelinde “sistemik jet yakıtı kıtlığı” yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

28 Şubat’ta başlayan ABD/İsrail-İran Savaşı sonrasında boğazdan geçen günlük yaklaşık 15 milyon varil ham petrol ve 5 milyon varil petrol ürünü sevkiyatında büyük kesintiler meydana geldi.

FİYATLAR REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Arz sıkıntısı, jet yakıtı fiyatlarını da hızla yukarı çekti. IATA verilerine göre, küresel jet yakıtı fiyatı 27 Şubat’ta varil başına 99,4 dolar seviyesindeyken, 3 Nisan itibarıyla yüzde 110 artarak 209 dolara yükseldi.

Kuzeybatı Avrupa’da ise maliyet, sigorta ve navlun dahil fiyatlar varil başına 216,9 doları buldu.

AVRUPA’NIN ORTA DOĞU’YA BAĞIMLILIĞI

S&P Global Energy verilerine göre, Orta Doğu’dan günlük yüz binlerce varil jet yakıtı Avrupa’ya taşınıyor. Bu tedarikin önemli kısmı Kuzeybatı Avrupa’ya yönelirken, Güney Avrupa, Doğu Akdeniz ve Afrika da aynı kaynağa bağımlı durumda.

Bu nedenle Basra Körfezi kaynaklı arz kesintileri, özellikle Avrupa gibi dışa bağımlı bölgelerde çok daha büyük etki yaratıyor.

HAVALİMANLARINDA KISITLAMALAR BAŞLADI

Tedarik sıkıntısının etkileri şimdiden hissedilmeye başladı. İtalya’daki bazı havalimanlarında jet yakıtı kullanımına sınırlamalar getirilirken, hava yolu şirketleri savaşın sürmesi halinde yaz sezonu uçuşlarının tehlikeye girebileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, krizin çözülmemesi durumunda Avrupa hava taşımacılığında ciddi aksaklıkların kaçınılmaz olacağı görüşünde.