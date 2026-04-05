Avrupa'da ilk şampiyon belli oldu: 5 hafta kala ilan ettiler

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ZAFER

PSV Eindhoven, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarının ardından 2025-26 sezonunda da zirvede yer aldı. Bu sonuçla birlikte Hollanda ekibi üst üste 3., toplamda ise 27. Eredivisie şampiyonluğunu kazandı.