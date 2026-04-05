06 Nisan 2026 Pazartesi
Anasayfa Spor Avrupa'da ilk şampiyon belli oldu: 5 hafta kala ilan ettiler

Avrupa'da ilk şampiyon belli oldu: 5 hafta kala ilan ettiler

Avrupa'nın 10 büyük liginde ilk şampiyon belli oldu. Hollanda'da bitime 5 hafta kala PSV Eindhoven 27. şampiyonluğunu ilan etti.

Furkan Çelik
PSV Eindhoven, Avrupa’da lig maratonu sürerken şampiyonluğunu ilan eden ilk takım oldu. Hollanda Eredivisie’de zirveyi kimseye bırakmayan PSV, sezonun bitimine 5 hafta kala mutlu sona ulaştı.

FEYENOORD TAKILDI, PSV ŞAMPİYON OLDU

PSV’nin şampiyonluğu, en yakın takipçisi Feyenoord’un Volendam karşısında puan kaybetmesiyle kesinleşti. Böylece Eindhoven temsilcisi, kalan haftalara bakmadan kupayı garantiledi.

SEZONA DAMGA VURDU

Bu sezon 29 maçta 23 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan PSV, 71 puana ulaşarak istikrarlı performansını şampiyonlukla taçlandırdı.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ZAFER

PSV Eindhoven, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarının ardından 2025-26 sezonunda da zirvede yer aldı. Bu sonuçla birlikte Hollanda ekibi üst üste 3., toplamda ise 27. Eredivisie şampiyonluğunu kazandı.

PETER BOSZ İMZASI

Teknik direktör Peter Bosz yönetiminde yakalanan başarı dikkat çekti. 2023 yılında göreve gelen deneyimli çalıştırıcı, PSV ile üç lig şampiyonluğu ve iki Hollanda Süper Kupası zaferi yaşadı.

PSV, hem oyun istikrarı hem de kadro kalitesiyle sezon boyunca rakiplerine ciddi üstünlük kurarak Avrupa’nın 10 büyük liginde şampiyonluk ilan eden ilk takım olmayı başardı.

