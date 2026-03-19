ABD-İsrail operasyonunda, Güney Pars Doğal Gaz Sahası insansız hava araçlarıyla vurulurken, Katar’ın Ras Laffan LNG tesisi İran tarafından hedef alındı. 50 trilyon metreküplük kapasitesiyle İran'ın gaz üretiminin yüzde 70’ini karşılayan Güney Pars, dünyanın önemli sahalarından biri olarak öne çıkıyor. Ras Laffan tesisi ise küresel LNG üretiminin yüzde 20’sini sağlıyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Güney Pars sahasıyla bağlantılı tesislere saldırmasını "tehlikeli ve sorumsuz bir adım" olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medyadan, "İran Katar'a saldırmadığı sürece İsrail'in Güney Pars gaz sahasına başka saldırı düzenlemeyeceğini ancak Katar'ın LNG altyapısı yeniden hedef alınırsa ABD'nin Güney Pars gaz sahasının tamamını yok edeceğini" duyurdu.

AVRUPA'YI DA VURDU

Tüm bu gelişmelerin ardından Avrupa'da gaz fiyatları zirveye çıktı. Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'daki kritik gaz sahalarına düzenlenen saldırıların ardından hızla yükseldi. Hollanda merkezli sanal ticaret noktası TTF'de nisan vadeli kontratlar dün megavatsaat başına 54,66 Euro'dan kapanırken, bugün 72 Euro'dan açıldı. Türkiye saatiyle 10.31 itibarıyla fiyat, yüzde 26 artışla 68 Euro'ya ulaştı.