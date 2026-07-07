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Kaynak: AA

Avrupa’nın en derin doğal gaz piyasası olan TTF’de işlem gören ağustos vadeli kontratlarda megavatsaat fiyatı, dünkü 44,13 avro kapanışına göre gün içinde yaklaşık yüzde 5 artarak 46,11 avroyu gördü.

SICAK HAVA TALEP BEKLENTİSİNİ ARTIRDI

Uzmanlara göre, fiyatlardaki yükselişte Kuzeybatı Avrupa ve İtalya’da önümüzdeki haftalarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası belirleyici oldu.

Artan sıcaklıkların elektrik tüketimini yükselteceği ve buna bağlı olarak doğal gaz talebinin artacağı beklentisi fiyatları yukarı yönlü destekledi.

NORVEÇ’TE BAKIM ÇALIŞMALARI ARZI ETKİLEDİ

Arz tarafında ise Avrupa’nın en büyük boru hattı gaz tedarikçisi Norveç’teki gelişmeler dikkat çekti.

Nyhamna işleme tesisi ile Troll Gaz Sahası’nda planlı bakım çalışmalarının beklenenden uzun sürmesi, gaz akışlarında düşüşe neden oldu.

Bu durum arz güvenliğine yönelik endişeleri artırarak fiyatların yükselmesine katkı sağladı.

DEPOLAMA SEVİYELERİ GEÇEN YILIN ALTINDA

Öte yandan, Gas Infrastructure Europe verilerine göre Avrupa’daki yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 43,1 seviyesinde bulunuyor.

Bu oran, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 51,4 seviyesinin altında kalırken, düşük depolama seviyeleri de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.