Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Avrupa’da favori araçlar belli oldu: 189 farkla zirvede

Avrupa’da favori araçlar belli oldu: 189 farkla zirvede

Avrupa otomobil satışlarında ağustos ayının lideri, Dacia Sandero’yu 189 araç farkla geride bırakan Volkswagen T-Roc oldu. İlk 5’te üç Volkswagen modeli yer alırken Tesla Model Y 10 bin 281 satışla yedinci sıraya yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Avrupa otomobil pazarında ağustos ayının zirvesi yalnızca 189 araçlık farkla değişti.

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Avrupa’da favori araçlar belli oldu: 189 farkla zirvede - Resim: 2

Volkswagen T-Roc, 12 bin 185 satışla ayı lider tamamlarken Dacia Sandero 11 bin 996 adetle ikinci sırada kaldı.

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Sandero ağustosta liderliği T-Roc’a bırakmasına rağmen ocak-ağustos döneminde 145 bin 424 satışla Avrupa’nın en çok satan otomobili olmayı sürdürdü.

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Avrupa’da favori araçlar belli oldu: 189 farkla zirvede - Resim: 4

Ağustos ayının üçüncü sırasında 11 bin 752 satışla Volkswagen Golf bulunurken, Mercedes-Benz GLC 11 bin 591 adetle dördüncü oldu.

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Avrupa’da favori araçlar belli oldu: 189 farkla zirvede - Resim: 5

Volkswagen Tiguan ise ilk beşi tamamladı.

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Avrupa’da favori araçlar belli oldu: 189 farkla zirvede - Resim: 6

Böylece Volkswagen, T-Roc, Golf ve Tiguan ile ağustos ayının ilk beşinde üç model bulundurdu.

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Ağustos listesinin devamında Citroen C3, Tesla Model Y, Toyota Yaris, Peugeot 208 ve Toyota Yaris Cross yer aldı.

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Avrupa’da favori araçlar belli oldu: 189 farkla zirvede - Resim: 8

Temmuz ayında sert bir düşüş yaşayan Tesla Model Y, ağustosta 10 bin 281 adetlik satışla yedinci sıraya yükselerek yeniden üst sıralara çıktı.

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Avrupa’da favori araçlar belli oldu: 189 farkla zirvede - Resim: 9

Mercedes-Benz GLC'nin dördüncü sıraya kadar yükselmesi, ağustos satışlarında premium segmentin de dikkat çekmesini sağladı.

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Avrupa’da favori araçlar belli oldu: 189 farkla zirvede - Resim: 10

T-Roc, Tiguan ve GLC'nin ilk beşte bulunması ise SUV modellerinin üst sıralardaki ağırlığını ortaya koydu.

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Avrupa’da favori araçlar belli oldu: 189 farkla zirvede - Resim: 11

Ağustos ayındaki sıralama, yılın ilk sekiz ayındaki toplam tabloyla aynı değil.

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Ocak-ağustos 2026 döneminde Dacia Sandero, 145 bin 424 adetlik satışla Avrupa'nın en çok satan otomobili oldu.

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Bu dönemde Volkswagen Golf 133 bin 249 adetle ikinci sırada yer alırken Volkswagen T-Roc 132 bin 845 satışla üçüncü oldu.

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Renault Clio dördüncü sırayı alırken Tesla Model Y, 126 bin 395 adetlik toplam satışla beşinci sırada bulundu.

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Avrupa’da favori araçlar belli oldu: 189 farkla zirvede - Resim: 15

Böylece T-Roc'un ağustos ayında aylık satış liderliğine yükselmesine karşın, 2026'nın ocak-ağustos toplamında liderlik Sandero'da kaldı.

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Avrupa’da favori araçlar belli oldu: 189 farkla zirvede - Resim: 16

Ağustos verileri, Avrupa otomobil pazarında farklı segmentlerin aynı anda rekabet ettiğini gösterdi. Fiyat-performans odaklı modellerin yanı sıra SUV'lar, premium araçlar ve elektrikli otomobiller de üst sıralarda yer aldı.

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