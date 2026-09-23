Avrupa otomobil pazarında ağustos ayının zirvesi yalnızca 189 araçlık farkla değişti.
Avrupa’da favori araçlar belli oldu: 189 farkla zirvede
Avrupa otomobil satışlarında ağustos ayının lideri, Dacia Sandero’yu 189 araç farkla geride bırakan Volkswagen T-Roc oldu. İlk 5’te üç Volkswagen modeli yer alırken Tesla Model Y 10 bin 281 satışla yedinci sıraya yükseldi.Kaynak: Haber Merkezi
Volkswagen T-Roc, 12 bin 185 satışla ayı lider tamamlarken Dacia Sandero 11 bin 996 adetle ikinci sırada kaldı.
Sandero ağustosta liderliği T-Roc’a bırakmasına rağmen ocak-ağustos döneminde 145 bin 424 satışla Avrupa’nın en çok satan otomobili olmayı sürdürdü.
Ağustos ayının üçüncü sırasında 11 bin 752 satışla Volkswagen Golf bulunurken, Mercedes-Benz GLC 11 bin 591 adetle dördüncü oldu.
Volkswagen Tiguan ise ilk beşi tamamladı.
Böylece Volkswagen, T-Roc, Golf ve Tiguan ile ağustos ayının ilk beşinde üç model bulundurdu.
Ağustos listesinin devamında Citroen C3, Tesla Model Y, Toyota Yaris, Peugeot 208 ve Toyota Yaris Cross yer aldı.
Temmuz ayında sert bir düşüş yaşayan Tesla Model Y, ağustosta 10 bin 281 adetlik satışla yedinci sıraya yükselerek yeniden üst sıralara çıktı.
Mercedes-Benz GLC'nin dördüncü sıraya kadar yükselmesi, ağustos satışlarında premium segmentin de dikkat çekmesini sağladı.
T-Roc, Tiguan ve GLC'nin ilk beşte bulunması ise SUV modellerinin üst sıralardaki ağırlığını ortaya koydu.
Ağustos ayındaki sıralama, yılın ilk sekiz ayındaki toplam tabloyla aynı değil.
Ocak-ağustos 2026 döneminde Dacia Sandero, 145 bin 424 adetlik satışla Avrupa'nın en çok satan otomobili oldu.
Bu dönemde Volkswagen Golf 133 bin 249 adetle ikinci sırada yer alırken Volkswagen T-Roc 132 bin 845 satışla üçüncü oldu.
Renault Clio dördüncü sırayı alırken Tesla Model Y, 126 bin 395 adetlik toplam satışla beşinci sırada bulundu.
Böylece T-Roc'un ağustos ayında aylık satış liderliğine yükselmesine karşın, 2026'nın ocak-ağustos toplamında liderlik Sandero'da kaldı.
Ağustos verileri, Avrupa otomobil pazarında farklı segmentlerin aynı anda rekabet ettiğini gösterdi. Fiyat-performans odaklı modellerin yanı sıra SUV'lar, premium araçlar ve elektrikli otomobiller de üst sıralarda yer aldı.