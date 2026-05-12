Anasayfa Ekonomi Avrupa’da en yüksek maaşı veren ülke değişti: Burada çalışanlar bayram ediyor

Avrupa’da en yüksek maaşı veren ülkeler listesi değişti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), yaptığı verilerde listede zirvede yer alan isim dikkat çekti.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Avrupa’da çalışanların cebine giren net rakamlar güncellendi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), vergi ve sosyal güvenlik kesintileri sonrası çalışanların eline geçen "temiz" kazançları mercek altına aldı. Kira ve yaşam giderleri hesaba katılmadan, doğrudan maaş bordrosuna yansıyan rakamların baz alındığı araştırma, kıta genelindeki gelir uçurumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Avrupa’da yüksek gelir denilince akla gelen ilk ülke olan İsviçre, listenin en tepesindeki yerini kimseye bırakmadı.

Verilere göre, İsviçre’de bekâr bir çalışanın aylık ortalama net geliri 7 bin Euro barajını aşmış durumda.Bu miktar, pek çok Avrupa ülkesinde ancak bir ailenin toplam kazancıyla kıyaslanabilecek kadar yüksek bir seviyeyi temsil ediyor.

Listenin ikinci sırasında, yüksek yaşam standartlarıyla bilinen Lüksemburg yer aldı. Ülkede tek başına yaşayan bir çalışanın ortalama net maaşı 4 bin 201 Euro civarındayken, iki çocuklu ve çift gelirli ailelerde bu rakamın 8 bin 212 Euro'ya kadar tırmandığı görülüyor.

Hollanda ise vergi yükünün ağırlığına rağmen çalışanlarına sunduğu net gelirle üçüncülük kürsüsüne oturdu.

Hollanda'da bekar bir çalışan ayda ortalama 4 bin Euro kazanırken, biri tam zamanlı diğeri yarı zamanlı çalışan iki çocuklu ailelerin evine her ay yaklaşık 7 bin 500 Euro net para giriyor.

Avrupa'nın dev ekonomilerinden biri olmasına rağmen Fransa, maaş sıralamasında Kuzey Avrupa ülkelerinin gerisinde kalarak listenin orta sıralarına yerleşti.

Fransa'da bekar çalışanların aylık net kazancı ortalama 2 bin 700 Euro olarak kayıtlara geçerken, iki çocuklu ailelerin toplam geliri yaklaşık 4 bin 930 Euro seviyesinde kaldı.

Eurostat araştırmasında, ülkeler arasındaki farklılıkları adil bir şekilde görebilmek adına belirli standartlar kullandı:

Ortalama maaş alan bekar çalışanlar ile "biri tam, biri yarı zamanlı" çalışan iki çocuklu aile modelleri esas alındı. Uzmanlar, bu rakamların tek başına bir refah göstergesi olmadığını, ülkelerdeki hayat pahalılığı ve kira maliyetleriyle birlikte okunması gerektiğinin altını çiziyor.

Ülke Bekâr Aylık Net Aile Aylık Net
İsviçre 7.136 euro 12.810 euro
Lüksemburg 4.201 euro 8.212 euro
Hollanda 3.991 euro 7.504 euro
İrlanda 3.851 euro 7.064 euro
Danimarka 3.659 euro 6.542 euro
Avusturya 3.479 euro 6.859 euro
Almanya 3.300 euro 6.250 euro
Finlandiya 3.073 euro 5.567 euro
Belçika 3.056 euro 5.916 euro
İsveç 3.012 euro 5.343 euro
Fransa 2.696 euro 4.934 euro
İtalya 2.066 euro 4.135 euro
İspanya 2.048 euro 3.575 euro
Kıbrıs 2.019 euro 3.513 euro
Malta 1.905 euro 3.485 euro
Bulgaristan 1.805 euro 3.114 euro
Estonya 1.585 euro 2.908 euro
Yunanistan 1.559 euro 2.949 euro
Slovenya 1.489 euro 2.788 euro
Çekya 1.441 euro 2.565 euro
Polonya 1.417 euro 2.818 euro
Portekiz 1.412 euro 2.542 euro
Litvanya 1.326 euro 2.486 euro
Letonya 1.213 euro 2.271 euro
Slovakya 1.172 euro 2.388 euro
Macaristan 1.157 euro 2.101 euro
Hırvatistan 1.151 euro 2.135 euro
Romanya 1.055 euro 1.883 euro
