Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Elektrikli araç bataryalarının geri dönüşümü Avrupa'da yüksek taşıma ve işleme maliyetleri yüzünden ekonomik açıdan zararla sonuçlanıyor. HHL Leipzig Graduate School of Management tarafından yapılan araştırma, mevcut maliyet yapısı değiştirilmezse yaklaşan AB tüzükleriyle birlikte batarya fiyatlarının yüzde 6 oranında artabileceğini gösteriyor.

Elektrikli araç piyasası hızla büyürken, ömrünü tamamlamış bataryaların geri dönüşüm süreçlerindeki finansal zorluklar dikkat çekiyor. HHL Leipzig Graduate School of Management araştırmacıları, teknik açıdan olgunlaşmış olan geri dönüşüm yöntemlerinin ticari boyutta ciddi zararlara yol açtığını belirledi.

TAŞIMA VE SÖKÜM MALİYETLERİ KÂRLILIĞI ENGELLİYOR

Araştırma verilerine göre geri dönüşüm firmaları, batarya paketlerinden elde ettikleri hammaddeleri mevcut piyasa fiyatlarıyla sattıklarında bile işleme giderleri nedeniyle kilogram başına yaklaşık 1,90 euro zarar ediyor. Teknoloji tarafında bir engel bulunmamasına karşın, bütçeyi zorlayan en büyük etken taşıma prosedürleri oluyor.

Bataryaların "tehlikeli madde" statüsünde yer alması, nakliye giderlerini standart yük taşımacılığına kıyasla 16 kat daha pahalı hale getiriyor. Ayrıca batarya paketlerinin standart olmaması, içeriklerindeki malzeme miktarının önceden net olarak bilinememesi ve manuel söküm işlemleri ek maliyet belirsizlikleri yaratıyor.

AB DÜZENLEMESİ FİYATLARI TETİKLEYEBİLİR

Mevcut tablonun devam etmesi durumunda, Avrupa Birliği’nin yeni mevzuatları tüketicilere ek maliyet getirebilir. Ağustos 2031 itibarıyla yürürlüğe girecek AB Batarya Tüzüğü, yeni araç ve endüstriyel bataryalarda geri dönüştürülmüş hammadde kullanımını zorunlu tutuyor. Araştırmacılar, geri dönüştürülmüş malzeme oranının yüzde 20 olarak uygulanması halinde yüksek işleme maliyetlerinin batarya fiyatlarına yüzde 6 zam olarak yansıyacağını öngörüyor.

ÇÖZÜM İÇİN YÜZDE 34 MALİYET DÜŞÜŞÜ ŞART

Süreçteki finansal tıkanıklığı aşmak için daha güvenli batarya tasarımları, nakliye mesafelerinin kısaltılması, otomatik söküm sistemleri ve geri dönüşüm tesislerinin uzmanlaşması tavsiye ediliyor. Tüm bu önlemlerin bir arada uygulanması durumunda maliyetlerin yüzde 34 oranında düşebileceği ve kilogram başına yaşanan 1,90 euroluk zararın 0,13 euro kâra dönüştürülebileceği hesaplanıyor.